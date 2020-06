A Petőfi Zenei Díjjal indul a fesztiválszezon

Pontosan két hónap múlva, augusztus 18-án a STRAND Fesztivál nyitónapján, ötödik alkalommal rendezik meg a Petőfi Zenei Díj átadóját, ahol 12 kategóriában díjazzák a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadóit.

A látványos, 120 perces showt az M2 Petőfi TV, a Petőfi Rádió és a petofilive.hu is élőben közvetíti. A Petőfi Zenei Díj jelöltjeire

június 18-tól kezdődően augusztus 13-ig szavazhat a közönség.

A SHOW

„A Petőfi Zenei Díj az elmúlt öt évben meghatározó elismeréssé vált a hazai könnyűzenei életben.

Úgy érzem, hogy idén minden eddiginél nagyobb szükség van rá, hogy méltó módon megünnepeljük a legsikeresebb magyar dalokat és a legnépszerűbb hazai előadókat.

Izgatottan várom az augusztus 18-i gálát, ahol a Balaton partján minden fontos részletre fény derül majd” – mondta Tiszttartó Titusz, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója.

„Ötödik éve feladatunk, hogy egy olyan showt állítsunk színpadra, amely a helyszínen, a STRAND Fesztivál tízezres közönsége számára is élményt ad, ugyanakkor a Petőfi TV nézői otthon is szívesen követik, számukra is izgalmas a műsor. Az idei kínálatban legendák és aktuális sztárok lépnek színpadra, a koreográfián pedig már dolgozunk egy ideje.

Magasan van a léc, hiszen az eddigi produkciók igazán jól sikerültek, de idén azért is komolyak az elvárások, mert vélhetően ez lesz az egyik első fesztiválnap a nyáron”

– árulta el Lobenwein Norbert, a Petőfi Zenei Díj alapítója.

A 120 perces élő showra kizárólag itt látható műsorszámokkal készülnek a meghívottak. Közösen lép fel Rúzsa Magdi és Presser Gábor, a Kelemen Kabátban és Nagy Feró, az est egyik különleges színfoltjaként pedig Charlie, Pataky Attila és Frenreisz Károly adja elő a Várj, míg felkel majd a nap című dalt. Az egyedülálló show keretében fellép még Járai Márk, és A Dal 2020 nyertesei, Orsovai Reni és Rácz Gergő is. A koronavírus miatt elmaradt Nagy-Szín-Pad! verseny idén négy győztest hirdetett, így az Analog Balaton, az Aurevoir., a Carson Coma és az Ohnody is meghívást kapott a Petőfi Zenei Díj gálájára. Az est zárásaként az Irie Maffia a Balaton dalát élőben adja elő.

A Petőfi Zenei Díj show este 8-kor kezdődik, majd 10 órakor a nagyszínpadon a két kategóriában is jelölt Bagossy Brothers Company ünnepi nagykoncertje veszi kezdetét.

ÉLŐBEN AZ M2 PETŐFI TV-N!

A Petőfi Zenei Díj gálát az M2 Petőfi TV és a petofilive.hu élőben közvetíti, illetve a gálát megelőző időszakban rengeteg érdekességet, izgalmas kulisszatitkot láthatnak a csatorna nézői. „A Petőfi Zenei Díjátadó show előkészületein dolgozni mindig nagyon felemelő, a legjobb szakemberek dolgoznak a háttérben, a legjobb koreográfusok, táncosok, artisták, a legjobb magyar zenészek, énekesek, úgy is szoktuk emlegetni az eseményt, mint a magyar zene ünnepe. Idén, ezután a példátlan válsághelyzet után ez az ünnep egy plusz jelentéstartalommal is bővül.

Nemcsak egy fergeteges show lesz a színpadon, hanem ez lesz az első alkalom, amikor újra találkozhatunk a zenekarokkal, előadókkal, sok esetben ők is egymással. Ismét együtt zenélhetnek, és együtt lélegezhetnek a közönséggel is. Kétszeres ünnep lesz.

Úgy gondolom, hogy igazán különleges díjátadó elé nézünk” – fejtette ki Medvegy Anikó, az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója.

INDUL A SZAVAZÁS!

A Petőfi Zenei Díj nominálásának alapját a Petőfi Rádió 2019. március 1. és 2020. március 1. között legtöbbet játszott 100 magyar dala adja.

A Petőfi Zenei Díjakat a következő kategóriákban vehetik át a díjazottak: az év zenekara,

az év férfi előadója,

az év női előadója,

az év videóklipje,

az év akusztikus koncertje,

az év szövegírója,

az év gitárosa,

az év ütőhangszerese,

az év billentyűse,

életműdíj,

az év felfedezettje,

az év dala.

A fentiek közül két kategóriában már korábban kiderültek a győztesek: az év felfedezettje a Tortuga, az év dala pedig Rácz Gergő és Orsovai Reni Mostantól című száma lett, amit korábban A Dal 2020 verseny győztes dalának választottak. A show alatt élőben is meghallgathatja a közönség.

Idén is lesznek szakmai díjak: az év szövegírója, gitárosa, billentyűse, ütőhangszerese, illetve az életműdíjas veheti majd át a Petőfit ábrázoló szobrot.

A Petőfi Zenei Díj idén is az MVM támogatásával valósul meg. „Társaságunk évek óta támogatja a Petőfi Zenei Díjat, hiszen törekszik arra, hogy következetesen, tartósan álljon egy-egy innovatív és értékteremtő kezdeményezés mögé. A díjjal támogatjuk a magyar könnyűzenei előadók, produkciók elismerését és népszerűsítését” – mondta Jákó Eszter, az MVM Zrt. kommunikációs igazgatója.

A győztesekről ebben az évben a közönség szavazatai döntenek, ők június 18. és augusztus 13. között a www.petofilive.hu/petofizeneidij oldalon adhatják le voksaikat.

A PETŐFI ZENEI DÍJ 2020 JELÖLTJEI: AZ ÉV ZENEKARA Margaret Island

Follow the Flow

Halott Pénz

Bagossy Brothers Company

Turbó AZ ÉV FÉRFI ELŐADÓJA: Pápai Joci

Bagossy Norbi

Szepesi Matyi

Marsalkó Dávid

Rácz Gergő AZ ÉV NŐI ELŐADÓJA Lábas Viki

Rúzsa Magdi

Wolf Kati

Orsovai Reni

Nagy Bogi AZ ÉV VIDEOKLIPJE Follow the Flow: Porszem

Ákos: Felemel

Konyha: Földrevaló

Bagossy Brothers Company: Visszajövök

Blahalouisiana: Testemnek, ha engedem AZ ÉV AKUSZTIKUS KONCERTJE Deák Bill Gyula

Demjén Ferenc

Karácsony János

Pély Barna

No Sugar

Borítókép: Az év zenekara, a Halott Pénz együttes, elöl Marsalkó Dávid, mögötte Járai Márk énekesek az idei Petőfi Zenei Díjak átadásán a zamárdi Strand Fesztiválon 2019. augusztus 20-án.