A Pókember sztárjával forgathat Koltai Lajos

Újabb nemzetközi filmre készül a világhírű rendező-operatőr, méghozzá világsztárokkal.

Harmadik nagyjátékfilmjére készül az Oscar-díjra jelölt operatőr-rendező, Koltai Lajos – írja a Bors. Sokáig úgy volt, hogy a Sorstalanság és a Meryl Stree­pet is felvonultató, Este című film után a The Treehouse című első vi­lágháborús történet lesz a következő munkája az Oscar-díjas Jeremy Ironsszal és a Szex és New York sztárjával, Kim Cattrall-lel, de végül ez a alkotás sosem készült el.

Koltai most egy többszörösen díjnyertes forgatókönyvön dolgozik, amely a Last Execution, azaz az Utolsó kivégzés címen fut.

– Utoljára 1958-ban végeztek ki egy nőt gázkamrában az Egyesült Államokban. Elképesztően betegesen ragaszkodott a fiához, komoly mentális problémái voltak. Közben a fia beleszeretett az egyik ápolónőjébe, aki teherbe is esett tőle. Ezt az anya nem tudta feldolgozni, ezért két mexikói bérgyilkossal megölette a vá­ran­dós nőt – árult el néhány részletet a történetről a nemzetközileg elismert filmes.

A fiú szerepére maga Pókember, azaz az Os­car-díjra jelölt Andrew Garfield fejezte ki az érdeklődését, az édesanyát pedig Koltai Lajos reményei szerint a kétszeres Oscar-jelölt Lau­ra Dern fogja alakítani.