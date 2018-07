Básti Juli legkisebb fia is elballagott

A színésznő barátkozik a gondolattal, hogy idővel minkét fia kirepül a családi fészekből.

A háromgyerekes édesanyát, Básti Julit meghatotta, hogy a legkisebb fia, a tizenkilenc éves Dávid elballagott a gimnáziumból – írja a Hot! magazinra hivatkozva a Vasárnap Reggel. Az ünnepségen döbbent rá, hogy lassan ideje lesz megbarátkoznia a gondolattal, hogy a gyerekei előbb utóbb kirepülnek a családi fészekből. A Kossuth-díjas művésznő szeretné kihasználni azt az időt, amíg a fiai még otthon élnek.

„Nincs már gimnazista gyermekem. Felnőtt, önálló emberek mind. Tudtam, hogy eljön ez az idő, de hogy ilyen hamar…„

– kacagott fel a gyönyörű színésznő.

„A férjemmel gyakran beszélünk arról, milyen lesz, ha ketten maradunk a házban, ha Samu és Dávid is továbbáll, bár reményeink szerint ez még messze van. De az biztos, hogy ha menni akarnak, nem fogjuk őket visszatartani. Éljék úgy az életüket, ahogy jónak látják, mi mindig ott leszünk nekik.”

Bár Juli az egyedüli nő a családban, nincs oka panaszra: a férje és a fiai odaadó, érzelmes emberek.

Egyikük sem szégyelli kimondani, hogy mit jelent neki a másik.

„Jólesik megölelni egymást, a „szeretlek” szó is gyakran elhangzik közöttünk. Bár nem mindig tudunk leülni együtt az asztalhoz vacsorázni, ragaszkodunk a közös programokhoz. Idén is, mint minden nyáron, elutazunk két hétre nyaralni. Jó érzés, hogy ez a közös kiruccanás nemcsak nekünk, szülőknek fontos, hanem a gyerekek is ragaszkodnak hozzá” – magyarázta a művésznő.

Dávidot és Samut szeretik a lányok, ami nem meglepő, hiszen mindketten igencsak sármosak és jóképűek. „Nem tartom magam tipikus anyósnak. Hál’ Isten, okom sincs rá: jól választanak, kedves és jó fej lányok a barátnőik.”

