Eddig kiadatlan magyar rockkincsek jelennek meg bakeliten

A három korong egyikén Mészáros Márta Szép lányok, ne sírjatok című filmjének zenéje hallható.

A magyar rockzene eddig kiadatlan kincsei jelennek meg november 22-én vinyl lemezen. Az egyiken Mészáros Márta 1970-es filmje, a Szép lányok, ne sírjatok zenéje, a másik kettőn a V’Moto-Rock-előd V’73, illetve az etnorockot játszó Barbaro koncertfelvétele hallható.

A 2005 óta létező Moiras Records gondozásában megjelenő három korong közül a legkorábbi dalok az Illés, a Kex, a Metro, a Tolcsvayék és a Trió, valamint Zalatnay Sarolta dalait tartalmazó, Kívánj szép álmokat című, Mészáros Márta 1970-es Szép lányok, ne sírjatok című filmjének dalait tartalmazó bakeliten szerepelnek.

Mészáros Márta egy beatfilmet szeretett volna rendezni, az eredeti elképzelések szerint az Illés együttes adta volna a zenei aláfestést. Időközben azonban az Illést letiltották egy szerencsétlen londoni rádióinterjú miatt, amelyben Bródy János arról beszélt, milyen nevetséges, ha valakinek a hosszú haja miatt esetleg baja eshet. Az akkor a film mellé tervezett Illés-lemez rekonstrukciója tavaly Goodbye London címmel megjelent bakeliten, szintén a Moiras Records kiadásában.

„A filmzene projektet 1970-ben az Illés kiválása miatt újra kellett tervezni, de a beatzene megmaradt a szerelmi háromszög történet mellett-alatt. Halljuk az Illés dalait is, de a letiltás miatt a tagok nem tűnnek fel a filmben, szerepelnek viszont a Kex, a Metro tagjai, Tolcsvayék és Zalatnay Cini is. A filmben tizenhat dal hangzik el, sajnos a mozihoz használt eredeti hangfelvételek nem maradtak meg, megjelent viszont több kislemez a filmhez kapcsolódva, néhány dal pedig az előadók nagylemezeire került”

– mondta Kovács László, a Moiras Records vezetője.

A filmben elhangzik a Syrius együttes egyik száma is, de az nem jelent meg később sem hanghordozón.

Az 1973 és 1977 között létezett, instrumentális progresszív rockzenét játszott V’73 gyakorlatilag az Emerson, Lake & Palmer magyar megfelelője volt, virtuóz zenészekkel és előadásmóddal.

„A V’73 zenéje mai füllel is izgalmas, értékes produkció. Mindhárom tag a Zeneakadémia jazz tanszakán végzett hangszeres művész”

– jegyezte meg Kovács László.

A csapatban Lerch István billentyűs hangszereken, Sáfár József basszusgitáron játszott, Herpai Sándor pedig dobolt. A V’73-nak annak idején mindössze másfél kislemeze jelent meg, illetve Kovács Kati Csendszóró című albumának öt dalán hallhatók kísérő zenekarként.

A most megjelent Seven Pieces For Keyboards, Bass Guitar And Drums című V’73-anyag egy jó minőségű, alapvetően keverőpultról rögzített, utóhangmérnöki munkával feljavított koncertfelvétel-válogatás, amely Sáfár archívumában maradt meg. A hét szám között akad két vokális is Lerch hangjával (ő később a V’Moto-Rockban is énekelt), valamint több komolyzenei átdolgozás.

Lerch és Herpai 1977-ben alapító tagja volt a populárisabb zenéjével és Demjén Ferenc énekével sikeressé vált V’Moto-Rocknak, Sáfár a hardrockos P. Boxba került, Lerch később szólóban muzsikált, sajnos évek óta súlyos betegséggel küzd.

Herpai Sándor a V’Moto-Rock történetének vége felé, 1986 decemberében alapította meg a Barbarót az énekes Tzortzoglou Jorgosszal. Az egyik első hazai etnorock zenekar 1990-ben megjelent első lemezén mellettük Cziránku Sándor gitározott, Zsoldos Tamás basszusgitározott, Nikola Parov pedig fúvós és billentyűs hangszereken játszott. Az Ilju haramia címmel most kiadott vinylre a Lágymányosi Művelődési Házban 1992-ben egy rajongó által rögzített két koncert felvételei kerültek, ekkor Parov már nem volt a Barbaróban.

„A felvételeken sokkal több improvizatív rész található, mint a Barbaro első két lemezén. Eljátsszák a I-es és az 1994-ben megjelent II-es lemez több számát, de szerepelnek az anyagon eddigi kiadatlan felvételek is, így a Duett és Bartók Béla Allegro Barbarójának átirata. Egészen magas szintű az együttzenélés, mindhárom hangszeres előad virtuóz szólókat, Jorgosz pedig sámánszerűen énekel”

– tette hozzá a kiadó vezetője.

A Barbaro története a 2000-es években Herpaival, Cziránkuval és Zsoldossal, illetve Both Miklóssal újrakezdődött, és lett egy III-as lemez is, ami 2007-ben jelent meg. Herpai Sándor 2014-ben elhunyt.

Borítókép: Zalatnay Sarolta énekel az 1967-68-as táncdalfesztivált felidéző showműsorban a Papp László Budapest Sportarénában 2018. január 13-án