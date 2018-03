Egyelőre elmarad Hosszú Katinka válópere

A tárgyalásra már beidézték ugyan Hosszú Katinkát és Shane Tusupot, a házaspár azonban a válóper szüneteltetését kérte.

A sportoló és edzője 2013 augusztusában házasodott össze. Egy ideig úgy tűnt, hogy elválaszthatatlanok, de tavaly novemberben erre rácáfoltak, a mai napig nem tudni, mi okozta a törést kapcsolatukban. November óta más utakon járnak, a karácsonyt is külön töltötték, külön laknak. Tusup megpróbálta visszahódítani szerelmét, január 11-én, az Év Sportolója Gálán például ma­gyarul kért tőle bocsánatot. Az olimpiai bajnok úszó hivatalosan továbbra is a férjét nevezte meg az edzőjének, azonban állítólag hónapok óta nem is dolgoznak együtt.

Tusup sokáig reménykedett, hogy még rendbe jöhet a kapcsolatuk, azonban Hosszú Katinka az év elején beadta a válókeresetet.

A házaspárt már beidézték a bíróságra, ám a tárgyalásra végül nem került sor, mert jogi képviselőiken keresztül közös kérelmet nyújtottak be a per szüneteltetésére – írja a 888.hu. A rajongók szeme egyből felcsillant, hogy Hosszú és Tusup meggondolta magát. Ez nincs kizárva, a szakértő szerint azonban valószínűbb, hogy a felek azért kérték közösen a szünetet, mert a per lefolyása előtt meg akarnak egyezni az anyagi kérdésekben.

Hosszúék az elmúlt években közösen egy céget, az Iron Lady márkát, valamint egy úszóklubot is felépítettek, s a versenyeken szerzett pénzdíjakkal, jutalmakkal, szponzori pénzekkel nagyjából 1 milliárd forintos vagyont gyűjtöttek össze. Válás esetén ezen osztozkodniuk kell.

Borítókép: Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó és férje, edzője, Shane Tusup

Forrás: MTI Fotó/Máthé Zoltán