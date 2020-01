Eurosonic fellépése előtt új klippel jelentkezik a The Bluebay Foxes

A The Blueabay Foxes egy friss dallal szerette volna megmutatni rajongóinak, hol is tart 2020-ban a zenekar, csütörtökön pedig Európa legnagyobb showcase fesztiválján élőben is bizonyíthatnak. A csapat hazai rajongói élőben először február 8-án hallhatják a Lights Off-ot az Instantban.

A The Bluebay Foxes 2018 végén jelentette meg Now című első nagylemezét, mely meg is hozta számukra a pörgést: tavaly egészen a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató döntőig jutottak, játszottak a legmenőbb hazai fesztiválokon, a nyarat pedig a Budapest Parkban zárták az Irie Maffie előtt.

Az eseménydús nyarat egy aktív alkotói időszak követte:

Viszonylag sok időt vettünk ki ami az alkotást illeti, de amint nekiálltunk az új ötleteknek rájöttünk, hogy nagyon termékenyek vagyunk. Rengeteg ötlet jött fel és éreztük, hogy egyre messzebb merészkedünk az eddigi dalainktól, ami kettős érzés, hiszen szeretjük az eddigi szerzeményeinket de egyre jobban vágyunk arra, hogy kipróbáljunk új utakat is

– meséli a zenekar frontembere, Juhász Bálint.

A zenekar január 17-én lép fel a holland Eurosonic Noorderslag showcase fesztiválon, ami Európa legkiemelkedőbb zeneipari eseménye.

Mindenképpen szerettünk volna friss anyaggal jelentkezni mielőtt kiutazunk, hogy egy friss képet tudjunk adni a zenekarról, és arról, hogy hol tartunk jelenleg. Jól is jött számunkra is ez a januári dátum, mivel a nagylemezünk óta, kerek egy éve nem hallhatott tőlünk a közönség új dalt

– fűzi hozzá Lőrincz Balázs, basszusgitáros.

Most azonban itt a Lights Off, mely egyből egy klipet is kapott: „A dal születésénél már az ötletből éreztük, hogy másabb, de benne van szinte az összes eddigi dalunk erőssége, amikor először elkezdtük játszani a teremben rögtön éreztük az erőt és ez elkapott mindannyiunkat. A jelentést illetően a dalban benne van az az érzés, amikor minden rossz élmény ellenére még meg szeretnéd ragadni a pillanatot és még úgy akarod érezni magad, mint abban az önfeledt pillanatban, mint amit korábban nem árnyékolt be semmi.”

A szám felvételén Nóniusz Gáborral dolgoztak közösen. Így idézik fel a stúdiózást: „emlékezetesen telt a közös munka és most először volt időnk többször visszatérni a dal munkálataihoz, ami segített abban, hogy még elégedettebbek legyünk a végeredménnyel és pont olyan legyen a végeredmény, mint amilyennek elképzeltük.”

A zenekar a dalhoz a kezdetektől egy sötétebb, erősebb hangulatú klipet képzelt el és szerencsére Miki357 meg is tudta valósítani a fejükben lévő látványvilágot.

Szinte rögtön ráérzett erre a hangulatra és átküldte az elkészült általunk elképzelt kísértetiesen hasonlító moodboardot, amibe rögtön bele tudtuk mi is képzelni a dalt. Alapvetően a koncepció kevésbé szólt a konkrét dolgokról, inkább érzetek keltése volt a cél, egy sejtelmesebb irány, amibe elindultunk, és ebben Miki az egyik legjobb

– kommentálják a zenekar tagjai.

A holland fellépés után először február 8-án, az Instantban lesz hallható az új dal, ahol a rókák a Meg Egy Cukorka társaságában koncerteznek.