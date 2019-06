Geszler Dorottya: harmóniában vagyok a világgal

Pilates oktatóként szenvedélyesen éli az életét Geszler Dorottya, aki semmit sem változott. Jövőre ünnepli ötvenedik születésnapját, de ha a lányával jelenik meg valahol, azt hiszik, hogy barátnők.

Geszler Dorottya a Vasárnap Reggelnek arról beszélt, egész évben várja a nyarat.

„Ebből táplálkozom, napelemmel működöm. A következő hónapokban kevesebb pilates órát tartok, így a munka mellett jut időm a pihenésre is. Pár napot most Krakkóban töltök, éppen Európában koncertezik az egyik kedvenc zenekarom, de hamarosan jön az Everness Fesztivál is, ahol a testi feltöltődés mellett a lélek is fókuszba kerül” – fogalmazott az egykori műsorvezető. Hozzátette: kapcsolódás, összetartozás, szeretet és elfogadás veszi körül a tábor területén.

Negyedik alkalommal vesz részt a fesztiválon, ahol Geszler Dorottya szerint a tudatosság, az integrált szemlélet kerül középpontba, és nívós koncerteken, interaktív előadásokon, változatos mozgásprogramokon, beszélgetéseken vehet részt az ember. Pár évvel ezelőtt, itt, vagyis a Balatonban tartottam először szörfdeszkán pilates órát.

„Újdonság volt, szerette a közönség. Alapvetően ezeken a deszkákon evezni szoktak, de ma már használják jógához és pilateshez is. Idén egy vegán és egészséges táplálkozásról szóló beszélgetés moderátora leszek. Emellett egy héten keresztül konferálni fogok az egyik interaktív színpadon. Hét napot még soha nem töltöttem ebben a spirituális táborban, most legalább lesz időm kicsit körbenézni” – mondta Geszler Dorottya, aki már kicsi gyerekként megszerette a sportot. – „Nyolc éves koromban kezdtem el balettozni, aztán sorra jött a biciklizés, az úszás, az aerobic. Az évekkel mindig bajban vagyok, de nagyjából másfél évtizede kezdődött ez a szerelem a pilatessel. Külföldön is tanultam, hogy oktatóként professzionális órákat tudjak tartani a vendégeimnek.”

Geszler Dorottya arról is beszélt, harmóniában van a világgal és az életével. Bár jövőre 50 éves lesz, a gyönyörű sztár letagadhatná a korát.

„A tudatos életmód és a rendszeres sport mellett sokat köszönhetek a genetikának is. Az még kérdéses, hogyan fogom megünnepelni ezt a jeles napot. Most májusban töltöttem be a negyvenkilencet, így egyelőre még ennek a hatása alatt vagyok. Két verzió van: vagy nagyon csöndes lesz az 50. születésnapom, vagy nagyon hangos.”

Az egykori televíziós lánya, Laura Madridban tanul. Amikor csak tehetik, találkoznak.

„Megpróbáljuk úgy intézni a dolgainkat, hogy ne legyünk sokat távol egymástól, és néhány havonta tudjunk találkozni. Közös nyaralásokat is szoktunk szervezni, mint két jó barátnő” – mesélte Geszler Dorottya. – „Nagyon büszke vagyok a lányomra, éppen Strasbourgban tölti a szakmai gyakorlatát, de hamarosan hazalátogat. Amikor ránézek, kicsit magamat és persze ez édesapját is látom benne. Szerencsére a lányom örökölte tőlem a sport iránti szeretetet. De ő inkább a dinamikusabb edzésformákat szereti, edzőterembe jár, kondizik, aerobikozik.”

Arra a kérdésre, hiányzik-e neki a tévézés, Geszler Dorottya úgy válaszolt, olykor igen, mivel ez tette ki az élete egy részét.

„De ma már nagyon más világban mozgok. Persze ha olyan műsorral találnának meg, ami testhezálló lenne, akkor szívesen vállalnám. Mostanában inkább vendégnek hívnak meg különböző műsorokba, beszélgetni, főzni, és ezeket is nagyon élvezem.”