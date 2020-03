Így segíthetjük a magyar könnyűzenét a nehéz helyzetben

Tudatos zenefogyasztással, több magyar dal hallgatásával és lejátszásával plusz költségek nélkül lehet támogatni a magyar zenét.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 13 desszert, amit képtelenség elrontani

A könnyűzene minden szegmense nehéz helyzetbe került a koronavírus terjedésének megakadályozására bevezetett intézkedések következtében. A rendezvények elmaradása éppúgy érinti a koncertező zenészeket, mint a jogdíjra jogosult zeneszerzőket, a színpadot, a hangot, a fényt biztosító technikai személyzetet, a helyszínek működtetőit, a hangszerek forgalmazóit és a produkciók megszületésében résztvevő szakembereket – hívja fel a figyelmet a Hangfoglaló, könnyűzenét támogató program.

Segítség nélkül veszélybe kerülhet a magyar könnyűzene minden szegmense.

Ahhoz, hogy a magyar könnyűzene a lehető legkisebb károkkal élje túl a válságot, szükséges a zenészek és az ágazatban dolgozók, valamint a zeneszerető és a zenét hallgató emberek összefogása.

Most van igazán szükség a tudatos zenefogyasztásra, a minél több magyar zene lejátszására és hallgatására, hiszen ennek a kreatív iparágnak az alapjait a dalok teremtik meg.

A magyar könnyűzene számára nagy segítség lenne, ha a következő hónapokban az egyébként a könnyűzenére szánt pénzeket – amennyiben továbbra is van erre lehetőség – mindenki a könnyűzenére fordítaná. Azonban a tudatos zenefogyasztással is további támogatást kaphat a magyar könnyűzene.

Azzal, hogy mindenki csak olyan helyekről tölt le, néz és hallgat magyar előadókat, amelyekről biztosan állítható, jövedelemhez juttatják a dalszerzőket és az előadókat, lehet segíteni a zenészeket és a magyar zene jövőjét. És ez fokozható.

Új dalok, zenék, előadók megismerésével, hallgatásával, ajánlásával növekedhet a magyar könnyűzene részesedése a zenefogyasztásból, ami üzenet lehet a hazai rádiók és televíziók szerkesztői felé: érdemes több magyar dalt játszani.

A magyar könnyűzene szereplői is szeretik a jó külföldi zenéket, zenészeket. Ugyanakkor

most nagy szükség van a hazai könnyűzenei élet támogatására.

A növekvő magyar zene fogyasztása, a magyar dalok lejátszásának előtérbe kerülése a tévékben és rádiókban az egyébként is megfizetendő jogdíjakat az országban tarthatják, a magyar alkotókhoz irányíthatják. Mindez pedig segíthet abban, hogy a jövőben is szülessenek magyar dalok, az újra induló koncerteknek és fesztiváloknak is legyenek fellépői. Ezért kell a magyar dal.

A kampány céljai és üzenetei: