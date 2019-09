Ingyenes koncerttel ünnepli Zentét az Alma együttes

Mivel a szükséges pénz már összejött a súlyos beteg kisfiú gyógyszeres kezelésére, bulizni hívnak mindenkit.

Az Alma zenészei eredetileg adománygyűjtő koncertet szerveztek vasárnapra a Szabadság térre, azonban az izomsorvadásban szenvedő, 1,5 éves Zente gyógykezeléséhez szükséges 700 millió forint szerdára összegyűlt.

💥Az ország összeadta Zentének a gyógyuláshoz szükséges pénzt, 🙏most mi adunk ajándékot Nektek.💥‼️INGYENES koncertre…

A zenészek úgy döntöttek, hogy a koncertet akkor is megtartják, csak az apropót a hála és az öröm fogja szolgáltatni, nem pedig az adománygyűjtés. Buda Gábor, az együttes frontembere azt mondta,

nem fogunk gyűjteni, egyszerűen csak utcazenélünk egy jót, bulizunk a barátainkkal.

Buda Gábor azt is mondta: „Belváros-Lipótváros polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter azonnal felkarolta az ötletünket, ezúton is nagyon köszönjük neki a rugalmasságát és a kedvességét. Mindenkit szeretettel várunk szeptember 29-én, vasárnap az 5. kerületbe, a Szabadság térre. Egyetek egy finom fagyit, élvezzétek a napsütést, üljetek fel az óriáskerékre, aztán 11:00-órától gyertek ki a Szabadság térre egy hatalmasat bulizni! Jön Dj. Dominique, az új Bojtorján két tagja, és lesznek még más meglepetések is. Gyertek, ne hozzatok magatokkal mást, csak a jókedvetek és a gyerkőcöket!”

Zente tavaly februárban született, és néhány hónap múlva diagnosztizálták az izomsorvadás legsúlyosabb fajtájával, SMA-1 típusával. Zentét már néhány hónapos kora óta kezelik, de egy nagyon drága, génterápiás kezelés talán sokat javíthat az állapotán, erre kezdett gyűjteni a családja. A csak Amerikában elérhető kezeléshez szükséges 700 millió forint néhány hét alatt összegyűlt.