Kóbor nem tud betelni unokája szépségével

Kóbor János és felesége, Zsóka nagyon szerették volna tizenegy éves lányukat, Lénát egy kistestvérrel megajándékozni, ez azonban már nem adatott meg nekik. A babázásról mégsem kell lemondaniuk, hiszen Zsóka lányának, a harmincéves Titanillának a napokban kisbabája született.

Nem is volt olyan rég, amikor kiderült, hogy az Omega frontemberének és huszonkét évvel fiatalabb feleségének kislánya születik. Most, tizenegy év elteltével azonban már a nagyszülői szerepbe is belekóstolhatnak, habár kislányuk inkább testvérként tekint a csöppségre.

„Léna nagyon várta már, hogy ne ő legyen a legkisebb a családban, és Elza érkezésével álma most valóra vált. Habár férjemmel, Meckyvel nagyon szerettük volna megajándékozni őt egy kistestvérrel, sajnos ez már nem jött össze. Most viszont, hogy a nagylányomnak kisbabája született, Léna tizenegy évesen nagynéni és nővér lett egy személyben. Mi, csajok együtt vonultunk hajnalban a kórházba, s Titanilla pocakjából egyből a mi kezünkbe került a pici. Fantasztikus élmény volt a két lányom társaságában nézni, ahogy megszületik az unokám.”

-mesélte boldogan Zsóka a Lokálnak.

„Titanilla ugyanannál a nőgyógyásznál, ugyanabban a kórteremben szült, mint én, kislányát ugyanaz az orvos vizsgálta meg először, mint az én kislányomat, és még azt is megbeszéltük, hogy ugyanazt a ruhát adjuk először Elzára, amit anno Lénácska is adtunk. Fantasztikus ez az egész, ennél jobb forgatókönyvet nem is írhattam volna.”

– tette hozzá.

„Ráadásul évfordulóra érkezett a pici, hiszen a lányom és a párja – aki a Vasas vízilabdacsapatának kiválósága– január 9-én jött össze, és Elza is január 9-én jött világra. Habár programozott császárral 8-ára volt kiírva, kikönyörögtük, hogy egy nappal később bújjon ki a pici, hiszen így olyan szép kerek a történet.”

– magyarázta Kóbor felesége, aki Meckyvel együtt papíron nagyszülő lett, sokkal inkább úgy érzi magát, mint egy fiatal anyuka, és valljuk be: úgy is néz ki.

„Izgatottan vártuk, hogy érkezzen a családba egy kisbaba, akit szintén a sajátunkként szerethetünk. Persze most inkább csak a jó rész jut ki nekünk, nincsenek álmatlan éjszakáink, csupán annyi a dolgunk, hogy gyönyörködjünk a piciben. Alig várjuk viszont, hogy nagyobb legyen, együtt pancsoljunk a medencénkben, esetleg magunkkal vigyük vitorlázni a Balatonra úgy, ahogy Lénát is visszük minden évben. Aktív, fiatalos életet élünk, a férjem például nem is bírná elviselni, hogy nagypapinak szólítsák, ő annál sokkal hiúbb és macsóbb típus, mit is mondhatnék, egy vérbeli rocker.”

– tette hozzá Zsóka, és ezt a tényt az Omega frontembere is megerősítette.

„Nem igazán tudok ezzel a nagypapiszereppel azonosulni. Az apaságot sem kapkodtam el: a lányom születésekor már hatvanhárom éves voltam. Nagyon boldogok vagyunk, de tulajdonképpen nem változik semmi. Éljük tovább a kisgyermekes szülők életét, egy újabb picivel kiegészülve a családban”

– tette hozzá Kóbor, aki feleségével együtt nem tud betelni a kislány szépségével.