Különleges dalokkal veszi célba a brit szigeteket Kalapács József (videó)

Az együttes a négyállomásos miniturnéra nemcsak a kint élő magyarokat várja, szívesen megmutatják a magyar metal-történelem legendássá vált klasszikusait a helyi közönségnek is.

Négyállomásos miniturné keretében veszi célba a Brit Szigeteket a KALAPÁCS novemberben. Az Ír-szigetet Dublin és Omagh, Angliát pedig London és Manchester városokkal érintő koncertsorozat alkalmával a zenekar Best of Pokolgép Show-val várja a kinti rajongóit, első sorban a kint élő magyarságot megcélozva, de természetesen korántsem leszűkítve, hiszen lelkesen mutatják be a magyar metal-történelem legendássá vált klasszikusait a helyi közönségnek is. Az úton társaik végig a Stress zenekar lesznek, az ír koncerteken továbbá velük tart a Korrózió, az angliai dátumokon pedig a Hundeground is.

Kalapács József nem szorul bemutatásra a magyar metalos közönségnek, hiszen a ’80-as években a Pokolgép élén ő énekelte fel azokat az albumokat, melyekkel a zenekar örökre beírta magát a hazai heavy metal történelmébe – Kalapács hangja hallható a Totális metál, Pokoli színjáték, Éjszakai bevetés és a Metál az ész lemezeken. 1990-ben otthagyta a zenekart és Pokolgép tagokkal létrehozták az Oment, mellyel elkészítette többek között a Feketében, Brutális tangó, vagy a Jelek albumokat, amik szintén a műfaj meghatározó felvételei. 2000-ben, miután megjelent Az első merénylet című korai Pokolgép dalokat tartalmazó album, megszületett Kalapács József saját nevét viselő zenekara, mellyel 9 nagylemezt készített az elmúlt 17 évben, legutóbb a 2018-as Örökfekete jelent meg, ami hamar aranylemezzé érett.

Vendégük a szintén több évtizedes múltú Stress zenekar lesz, akik a korai magyar heavy metal úttörőjeként rengeteg kultikus szerzeménnyel erősítették a hazai színteret. Bár az 1977-es alakulás óta két nagylemez készült el, a zenekar a ’80-as években itthon a legnépszerűbb heavy metal előadók közé tartozott, de akkor csak egy 1986-os demófelvételt tudtak felvenni, olyan dalokkal, mint az Acélkerék és a Séta éjfélkor. A Kísértet kastély című első nagylemez végül 1991-ben jelent meg, amit a 2005-ös A tűz még ég című második követett, Lőrincz Tibor énekes pedig a mai napig lelkesen tartja életben a zenekart.

A KALAPÁCS természetesen Magyarországon is aktív, október 4-én a Barba Negrában készülődik kihagyhatatlan este a hazai metalosok számára ikonikus dalokkal, hiszen a zenekar “Életreítéltek best of” koncertje mellett Kalapács József korábbi zenekara, az OMEN tartja Halálfogytiglan című új lemezének bemutatóját Molnár Péter “Stula” énekessel.