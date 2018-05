Meghalt Magyar Péter zenész

Az Európa Kiadó és a Balaton zenekar dobosa, a hazai underground zene kultikus alakja 54 éves volt.

Bár még hónapokkal ezelőtt is láthattuk játszani a Balaton együttes koncertjén, az évek óta súlyos betegséggel küzdő zenészt szombat délután érte a halál – írja a Ripost.

Magyar Péter a nyolcvanas évek underground zenéjének emblematikus figurája volt, dobolt az Európa Kiadóban, de a Balaton együttesben is. A zenész 2016-ban jelentette meg saját lemezét Csörömpölést vállalok címmel, amelyről a lap life.hu-ra hivatkozva azt írja: az album 19 száma körülbelül harminc évet fog át, hallhatunk rajta múlt századi archív koncertfelvételeket és olyan dalokat is, amelyekben Magyar énekel, gitározik, billentyűs hangszereken, ütősökön is játszik.

A betegségével küzdő zenésznek kollégái 2017-ben jótékonysági koncertet is szerveztek, melynek célja az volt, hogy részt vehessen egy gyógykezelésen. Akkor azt írták: „Magyar Péter hosszú, költséges, viszontagságos – de reménykeltő – gyógykezelésnek néz elébe a közeli napokban-hetekben-hónapokban. Segítsünk, hogy összejöjjön rá a pénz, és közben kicsit könnyebbé tehessük az életét.”