Megható közös dallal jelentkezett Radics Gigi és Varga Viktor

Az énekesnőnek ez az egyik kedvence.

Megérkezett tavaly nagy sikerrel bemutatott Álomutazó című családi mesemusical legfrissebb dala. A zenét, mint a korábbi 17 dalban, Rakonczai Viktor, a szöveget Orbán Tamás jegyzi, az új dalt a musical történetének két „reklámarca”, Radics Gigi és Varga Viktor énekelte fel.

“Az Álomutazóban tavaly nagyon klassz számokat énekeltünk Varga Viktorral, de ez a mostani mindent visz”

– mondja Gigi, aki Új-Zélandon kapta meg a zenét és szöveget és 18 ezer kilométert utazott azért, hogy felénekelhesse.

Az Álomutazó mesemusicalt először tavaly mutatták be a BOK csarnokban, akkor mintegy 50 ezer ember látta. A darab egy olyan világban játszódik, ahol már senki sem alszik, ezért senki nem is álmodik. Az emberek napi 24 órát dolgoznak, a gyerekek szinte az egész napjukat a suliban töltik, és csak azért mennek haza, hogy megcsinálják a házi feladatot. Az élet minden területét a mesterséges intelligencia irányítja, és még a pislogás is a hatékonyság elleni bűntettnek számít. A történet főhőse, Tomi a tízéves kissrác azonban egy álombárány segítségével harcba indul az álomvilág megmentéséért. A darab idén karácsony körül ismét színpadra kerül.

Az azóta aranylemezes hanghordozón lévő 17 dalt Stohl András, Szabó Győző, Radics Gigi és Hajdu Steve, Varga Viktor, Zséda, Schell Judit, Keresztes Ildikó, Falusi Mariann és Ábel Anita énekli. A most megjelent 18. dalt, a Felhőkre színesent ismét Radics Gigi és Varga Viktor, szerepük szerint Reklám Marcsi és Reklám Marci kapta, akik a tavalyi darabban két dalt is sikerre vittek. A hamarosan csomagban megjelenő Álomutazó CD-t és a tavalyi, nagysikerű előadást tartalmazó DVD-t a Magneoton kiadó jegyzi.

