Megjelent Ripoff Raskolnikov új lemeze

Bob Dylan történetmesélő zenei hagyományait követi új lemezén Ripoff Raskolnikov. A hosszú ideje Magyarországon élő osztrák bluesgitáros, énekes, dalszerző Small World című anyagát november 3-án a Fonóban, 24-én a Muzikumban mutatja be. A sokszínű, mégis egyéni stílust kialakított zenésznek a Small World a tizenharmadik lemeze – írja a Kultúra.hu.

Míg régen sokat utaztam, ma már a remetékhez hasonló életet élek. Távolról szemlélem a világot, de ez nem jelenti azt, hogy ne érintene meg. A Small World című szám egyrészt arról szól, hogy az én személyes Ripoff-világom nagyon pici lett, másrészt a nagyvilág is valahogy kicsi lett ezekben az időkben, amiket most élünk – fogalmaz a zenész. A sokszínű, mégis egyéni stílust kialakított gitáros, énekesnek a Small World a tizenharmadik lemeze. A dalok között akad angolszász folk, a blues hagyományaiból táplálkozó ballada, édes-keserű szerelmes dal, de a stúdiófelvételek során született egy reggae-s lüktetésű felvétel is.

A hangulatomtól függ, hogy a zenei témaötleteimhez milyen szöveget választok. Olykor a saját életemből merítek, máskor más sztoriját mesélem el. A zenei témák meg gitározgatás közben születnek – mesélte az MTI-nek egy korábbi interjúban. Mostani lemezén is van olyan dal, amelynek a szövege már húsz éve a fiókjában lapult. Mint kiemelte, a szó és a hang közötti közjáték a legfontosabb, ez az a zenei világ, ami igazán érdekli.

Az 1955-ben Lutz Knoglinger néven Linzben született zenész évekig élt Angliában és Franciaországban, mielőtt Magyarországon, egy kis Vas megyei faluban, Hegyhátszentpéteren telepedett volna le. Az énekes-gitáros és dalszerző az elmúlt évtizedekben számos koncertet adott Európa különböző részein klubokban és fesztiválokon, eljutott az Egyesült Államokba is, Magyarországon pedig 1987 óta lép fel, és kiválóan megtanulta a nyelvünket. Mint korábban elmondta, albumot készíteni ma is fontos a számára, mert bár sok CD-t már nem lehet eladni, régebben is szerzői kiadásban adta ki az anyagait. Lemezeit a koncertjein árulja, közben beszélget az emberekkel.

A 11 számos Small World című anyagot állandó zenekarával rögzítette: Nagy Szabolcs zongorázott és a hangszerelési feladatokat felügyelte, Varga Laca basszusgitározott, Gyenge Lajos pedig dobolt és ütőhangszereken játszott. Két számban nagybőgőn közreműködött Herr Attila, de hallható a lemezen Tóth Sándor (szaxofon), Szokolay Dongó Balázs (furulya), illetve Pintér Zsolt (mandolin, banjo, hegedű).

Ripoff Raskolnikov és együttese november 3-án a Fonó Budai Zeneházban, november 24-én pedig a pesti Muzikumban mutatja be új lemezét.

Borítókép: facebook