Messzire elkerüli az unalom Németh Lajost

A népszerű meteorológus ha belép valahová, rögtön derűt áraszt, amit gyakran még egy szellemes megjegyzéssel is megfűszerez. A hetvenedik születésnapját is humorral töltötte meg – írja a Hot! sztármagazin nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

Amikor márciusban hazánkat is elérte a világjárvány, a nyugalmazott meteorológusra szokatlan módon rátört a rosszkedv.

– Senkinek sincs a homlokára írva, hogy meddig él – kezdte Lajos. – Ismét bebizonyosodott, hogy amikor a „gondtalan” emberiség találkozik egy láthatatlan ellenséggel, amivel szemben tehetetlen, az egy perc alatt két vállra fektetheti. Nem elkeseredett voltam, inkább dühös, amiért valami úgy szólt bele az életembe, hogy nem tudtam ellene tenni! Februárban a feleségemmel meglátogattuk a Finnországban élő Mónika lányunkat, és úgy váltunk el, hogy áprilisban, a legidősebb unokám ballagásán találkozunk. Előre örültem, hogy a szalagavatón táncolhatok a 18 éves lányunokámmal! A vírus miatt nemcsak az utazás maradt el, de a ballagás és a bál is. A karanténos bezártság engem nagyon megviselt. Látva a híradós tudósításokban, hogy mennyi ember halálát okozza a fertőzés, elgondolkodtam: vajon megérem-e a hetvenedik születésnapomat júliusban?

„Ágnes mellett tettem le a voksomat”

Lajos szerencsére nemcsak megérte, de egy héten át ünnepelte is a születésnapját! A feleségével, Ágnessel idén szintén kerek évfordulóhoz érnek: 46 éve házasok, ám 50 éve alkotnak egy párt. A kapcsolatuk legfőbb titka talán az, hogy a hivatását imádó férj sokat volt távol.

A legjobb szülinapi ajándék Ma már szívesebben biciklizik, mint fut, de az utóbbi mozgásforma örökre a szíve csücske marad. Nem véletlenül tartja élete legjobb szülinapi ajándékának azt, amit húsz éve kapott a sorstól. – Míg mások óriási partival, láda pezsgőkkel ünneplik az 50.szülinapjukat, nekem az jelentette a legnagyobb örömöt, hogy fél évszázadosan lefuthattam a Budapest Maraton 42 kilométerét!

– Ma is szeretetteli a házasságunk, ezt az is bizonyítja, hogy a világjárvány idején nem mentünk egymás idegeire, sőt az összezártság

a feleségemmel megerősítette a kapcsolatunkat! – árulta el a meteorológus. – Régebben tényleg sokat voltam távol, éppen emiatt volt nagy öröm, ha otthon lehettem Ágnessel meg a gyerekekkel. Az igaz, hogy mindig imádtam a csinos nőket, ma is megfordulok egy szép hölgy után, de én ötven éve Ágnes mellett tettem le a voksomat, őt szeretem egyedül a világon! A saját fészkemben mindent megtaláltam, amire vágytam és szükségem volt, első perctől elégedett vagyok és boldog, így soha eszem ágában sem volt változtatni ezen.

„Nyugdíjasként szabad életet kaptam”

Ágnessel most először voltak ennyit kettesben, ám mivel nem a városi lakásukban kellett átvészelniük a karantént, mindketten találtak magunknak kedvükre való elfoglaltságot.

– Balázs fiam telkén töltöttük a vészterhes heteket, ahol új hobbiként beletanultam a kertészkedésbe – büszkélkedett Lajos. – Az áprilisban elültetett paradicsompalánták most kezdenek teremni, és ez óriási élmény! Tett­re­kész emberként engem messzire elkerül a nyugdíjasok rémálma, az unalom. 2016. augusztus 31-én hivatalosan elköszöntem a nézőktől, ám cserébe szabad életet kaptam. Nem kell bejárnom mindenféle stúdiókba, mégis hetente különféle érdekes helyszínekről jelentkezem be a TV2 Mokkájába. Az időjárás-előrejelzés továbbra is életem nagy szerelme marad; természetesen csak a feleségem mellett…

A századik évre hajt! Németh Lajos rendszeresen tart előadásokat – ma persze gyakrabban, mint aktív korában – Mi lesz veled, Föld, mi lesz veled, éghajlat? címmel. Sűrűn szóba kerül Magyarország várható időjárása a következő évtizedekben. – Klímamodellekkel meghatároztam, milyen idő lesz nálunk 2050-ben. Mivel abban az évben tölteném be a százat, minden vágyam meglátni élőben is azt, amiről most elméletben szólok.

Borítókép: Németh Lajos