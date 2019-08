Milák Kristófnál nagyapai örökség a Forma-1 szeretete

Milák Kristóf világbajnok úszó a nagyapja hatására szerette meg a Forma-1-et, de a hétvégi Magyar Nagydíj az első, amit a helyszínen kísérhet figyelemmel.

„Kiskoromban sokkal gyakrabban követtem, mostanság már kevesebb időm van, de nagyon szeretem, nagyon jó elfoglaltságnak tartom, ezért próbálom minél többször megnézni” – nyilatkozta szombaton a Hungaroringen a Budapesti Honvéd SE sportolója, aki múlt szerdán világcsúccsal nyert 200 méter pillangón a kvangdzsui világbajnokságon.

Gyerekként a nagyapja hatására kezdte nézni a versenyt, és bár manapság a szombat reggeli edzések miatt az időmérőkről le szokott maradni, a futamokat szinte mindig látja.

Kedvenc csapata nincs, a kedvenc pilótája mindig is a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel volt, aki jelenleg a Ferrarit erősíti.

Milák elárulta, élőben most lát először Forma-1-es futamot és a Hungaroringen is most jár először. A vasárnapi futam dobogósainak megtippelésére nem vállalkozott, mondván, csak azért jött Mogyoródra, hogy élvezze a versenyt. A 19 éves úszó úgy fogalmazott, szeret gyorsan vezetni, de kulturáltan.

„Túl nagy felelőség volna egyedül vezetni egy Forma-1-es autót, az nekem sok lenne, de egy instruktorral bármikor szívesen kipróbálnám” – nyilatkozta.