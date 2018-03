Németh Kristófék először utaztak együtt családként

A szőke szépség a sztár kisfiával, a tízéves Lócival is rövid időn belül jó kapcsolatot alakított ki, sőt már külön programokat is kitalálnak -írja a Hot! magazinra hivatkozva a Vasárnap Reggel.

„A fiam rajong a kedvesemért, hatalmas a barátság. Szeretnek egymás társaságában lenni, bármilyen programnak vágunk is neki. Zitát évek óta ismerjük, így Lócinak nem egy idegen embert kellett elfogadnia” – kezdte boldogan a Fórum Színház igazgatója, aki éppen a napokban mutatta be a társulatával A hűtlenség ára című darabot.

„Megvan a hármunk közös szenvedélye”

A színész és kis családja nemrég egy többnapos utazáson vett részt az ausztriai Murau városában, ahol a síelés mellett számos téli sportnak hódolhattak, emellett kipihenték az elmúlt hónapok fáradalmait is.

„Ez volt az első közös síelésünk a szerelmemmel. Lóci is velünk jött, így hármasban vágtunk neki az utazásnak, kocsival. Zita még nem síelt, így együtt tanítgattuk neki az alapokat. A kisfiam ötéves volt, én pedig harminchat, amikor először pályára álltunk. Sosem gondoltam volna, hogy felnőtt fejjel vágok bele egy ilyen sportba. Zita a harmadik napon már profin művelte a dolgot, onnantól már együtt siklottunk a havon. Délutánonként pedig hatalmasakat ettünk, szánkóztunk, szaunáztunk. Csodálatos telelés volt! Úgy tűnik, megvan hármunk közös szenvedélye.”

Nem szigorú apuka

Kristóf nagyon örül, hogy ennyi időt tölthet a gyermekével, hiszen – mint meséli – a köztük lévő hasonlóságok miatt abszolút tudják, hogyan kell együtt minél tartalmasabban eltölteni az időt.

„Roppant határozott személyiség, emellett hozzám hasonlóan ő is rettentően makacs. Vannak vicces pillanatok, hiszen már most előjöttek az első kiskamaszos dolgai. Széplelkű gyermek, aki tűzön-vízen át kitart az elképzelései mellett. Most kosárlabdázik és teniszezik, büszke is vagyok rá, hogy ennyi területen helytáll. Tudja élvezni az életet, rengeteget nevetünk mi hárman együtt” – mesélte boldogan a sztár, aki bár határozott szülő, sohasem bánik keményen a gyermekével. „Nem vagyok szigorú apuka. A kiabálás nálunk elő sem fordulhat, próbálok minél lazábban hozzáállni a dolgokhoz. A suli miatt kell néha noszogatni, de szorgalmas srác, szóval, emiatt sem aggódom. Nincsenek nagy elvárásaim, csak legyen belőle tisztességes felnőtt” – tette hozzá a híresség.

Borítókép: MTVA / Zih Zsolt