Novák Katalin szenvedélye a futás

Melyik szülő ne vágyna arra, hogy a felnőtt gyermekével is szoros kapcsolatot ápoljon?

Az államtitkár és az édesanyja ugyan nem élnek egy városban, ennek ellenére számos közös programot szerveznek – írja a Hot!-ra hivatkozva a Vasárnap Reggel.

A futás csak egyike azoknak a napi tevékenységeknek, amelyekhez az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára ragaszkodik. Anya és lánya az év bármely napján szívesen és örömmel szerveznek közösen is sportos programot.

„Nagyon büszke vagyok rá, hogy a szüleim is aktívak. A futás iránti szenvedélyt is anyutól tanultam;

amióta az eszemet tudom, ő szinte minden reggel futni jár. Ezt láttuk otthon, ez vált a követendő mintává” – kezdte Katalin.

Csak egy jó futócipő kell

Rendszeresen együtt futnak a Balaton-parton, a családi vakációk alkalmával is, és amikor egy-két havonta hazalátogat szülővárosába, Szegedre, akkor a Tisza parti töltésen. A Normafa futópályája szintén nagy kedvenc, oda és vissza négy kilométer, ezt a rendelkezésre álló időtől függően néhányszor még anyák napján is lekocogták.

„Anyu rendszeresen fut félmaratonokat is, és amire irtó büszke vagyok, hogy a mostani Vivicittán a nemzetközi mezőnyben a korosztályában harmadikként ért célba. Számomra a maratoni táv lefutása volt a cél, ez sikerült.

A szokásos napi táv azonban tíz kilométer körül van.

A futás a leginkább beilleszthető program a napirendembe, ez igényli a legkevesebb szervezést, csak egy jó cipő kell hozzá” – mesélte Novák Katalin.

Meghatározó minta

Az államtitkár a mindennapi sportnak köszönheti a remek kondícióját, de rendszeresek a közös, nagy családi nyaralások is, amelyek szintén aktívan telnek. Amikor Katalin hat éven át otthon volt a gyerekeivel, sokszor akár az egész nyarat is együtt töltötte a szüleivel. Mára pedig már hagyománnyá vált náluk, hogy anya és lánya határidőnaplóval, naptárral a kezükben beszélik meg az előttük álló hónapokban esedékes együttléteket.

„Sok dologban veszem észre, hogy mennyire hasonlítok anyura, mégis sok mindenben különbözünk. Ő nagyon pragmatikus, rendkívül jó szervező, remekül kézbe veszi és kézben tartja a dolgokat, igazi problémamegoldó. Nem szereti a tétlenséget, minden helyzetben a megoldást keresi, és meg is találja. Jó az üzleti érzéke, előrelátó és nagyon kitartó. Ha kitűz maga elé egy célt, azt tű­zön-­ví­zen át meg is valósítja. Határozottságot is lehetett örökölni tőle. Igényes, rendszerető, mindig figyel a külsőségekre is, valódi otthonteremtő, családcentrikus egyéniség. Ráadásul szép és okos is. Tudom, hogy elfogult vagyok, de talán ez megengedhető. Apuval több mint negyven éve élnek harmonikus házasságban, ez is egy igen meghatározó minta” – sorolta az államtitkár.

Testvéri kapcsolat

Amikor csak tud, csatlakozik hozzájuk Katalin orvos bátyja is. Zoltán szintén Budapesten él a családjával, ráadásul nagyon közel a testvéréhez.

„A bátyámmal nagyon szoros a kapcsolat. Hálás vagyok azért, hogy együtt nőhettünk fel. Ő orvos, ráadásul olyan területen dolgozik, ahol életeket tud megmenteni, meghosszabbítani vagy lényegesen jobbá tenni. Az egyik legértékesebb ember, akit ismerek. Sokat tanultam és tanulok tőle a mai napig is. Mivel egymáshoz közel lakunk, rendszeresen találkozunk, ő a legnagyobb gyerekünk keresztapja. Van egy szintén orvos felesége, aki nemcsak szép, de okos is, vele is igazán közeli kapcsolatot tudtunk kialakítani, családtag. Most már van két kisfiuk is. Rájuk is olyan büszke vagyok, mintha a sajátjaink lennének. Fantasztikus látni, hogy a bátyám ott folytatódik ezekben a kisemberekben, akikben közben ott van az édesanyjuk is.”

Elkél egy kis segítség Katalin ma már ritkábban jut haza a szülővárosába, Szegedre, ám a szülei rendszeresen meglátogatják őt és a szintén a fővárosban élő testvérét is. „A szüleim szerencsére egyre többet tudnak feljönni hozzánk és a bátyámékhoz. Mivel összesen öt unokájuk van itt, ráadásul az egyévestől a mi tizennégy éves nagyfiúnkig minden korosztályból, soha nem unatkoznak. Anyu ilyenkor segít a főzésben, az otthoni teendőkben, és az is nagyon jó, amikor esténként végre tudunk beszélgetni egy jót” – mesélte Novák Katalin.

Borítókép: Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára (k) a futást népszerűsítő Fuss magadért egy kört! kampány rajtján a XI. kerületi Feneketlen-tónál 2016. szeptember 17-én.

MTI Fotó / Soós Lajos