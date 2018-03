Ördög Nóra szívesen kiszolgálja a férjét

A műsorvezető átlagosan négy-öt órákat alszik, ami – valljuk be – valójában csak a fele annak, amit a szakemberek ideálisnak tartanak. Ám amióta édesanya lett, nem tud máshogyan időt spórolni, és még így is azt érzi, hogy soha nem éri utol magát.

„A családi élet egy nagy alkalmazkodás. Szerencsére genetikailag úgy vagyok bekötve, hogy viszonylag kevés alvással is beérem. Én vagyok a későn fekvő és korán kelő a családban, és ez engem már egyáltalán nem ráz meg. Most éppen négy órát aludtam, ez is elég” – kezdte Nóra, akivel ezúttal a Belvita közös reggelijét töltöttük együtt.

„Mindent megteszek a nyugodt reggelekért”

Amíg a szüleivel élt zeneszóra, pirítós és kakaó illatára ébredt. Ma édesanyaként ő is úgy gondolja: semmi sem fontosabb annál, hogy jól induljon a nap.

„Mindent megteszek a család nyugodt reggeleiért. Az egyik legkellemesebb állapota volt az életemnek, amikor elkezdtem dolgozni a médiában, és azért, mert akkoriban legalább másfél órám jutott arra, hogy kényelmesen elinduljak a munkahelyemre: volt időm kiválasztani a ruhámat, sminkelni, tévét nézni, kávézni, reggelizni. Ami számomra azért is kardinális kérdés, mert éhesen elég morcos tudok lenni. Akkoriban lettem önálló, és persze még gyerekem sem volt. Ezt az életszakaszomat azonban Mici köldökzsinórjával együtt elváguk a szülőszobában, de ezt cseppet sem bánom” – jegyezte meg a műsorvezető nevetve.

A rohanós reggeleken Nóra sokszor érzi úgy, hogy nem könnyű vállalás két gyerekkel az élet. Általában az ő feladata Micit és Vencelt óvodába vinni, fotóművész férje ugyanis sokszor késő éjjel is dolgozik, ebből adódóan nem korán kelő típus.

„Alkalmazkodó vagyok, ez egyértelmű, de szerintem ezért is működik olyan jól a párkapcsolatunk, mert ismerjük egymás gyengéit. Tudom, hogy azzal teszem a legjobbat, ha a reggeleket én intézem, és a férjemnek nem kell emiatt felkelnie. Sokan mondják, hogy mázlista, amiért máig kávéval ébresztem, miután hazaértem az oviból, de szívesen megkönnyítem ezzel a dolgát. Persze nekem is sok gyengém van, amihez ő is alkalmazkodik” – magyarázta a kétgyermekes édesanya.

„A szüleim élete leg­inkább rólunk szólt”

Idillinek tűnik minden, azonban két gyerek mellett olykor nehézségekkel is kell számolni. Például miközben beszélgettünk, a lázas Micit éppen az apukája ápolta. De a házaspárnak nem csak a váratlan gyerekbetegségek miatt nehéz időt szakítaniuk egymásra.

„A gyerekek sok energiát és figyelmet igényelnek. Nálunk például az esti meseolvasás után az a szokás, hogy a gyerekek mellé fekszem, és megvárom, amíg elalszanak. Ezek után sokszor a saját hajamnál fogva kell kirángatni magam mellőlük, ami bizony nehézséget okoz, mert előfordul, hogy én is belealszom az altatásba.”

Ez legalább akkora nehézség, mint a férjével időt szakítani egymásra. Az pedig csak tovább bonyolítja a helyzetet, ha a gyerekek nehezen viselik az elválást.

„Sokszor nem örülnek, amikor nem jöhetnek velünk, Mici ráadásul éppen olyan korban van, amikor mindennek részese szeretne lenni. Nem könnyű otthon hagyni egy duzzogó síró gyereket a nagyszülőkre, de szeretném, ha a gyerekeimnek az lenne a természetes, ha megértenék, hogy egy anyának és egy apának kettesben is időt kell töltenie. A szüleim élete leginkább a testvéremről és rólam szólt, kettejük kapcsolatát pedig szemérmesebben kezelték előttünk, mint ahogy mi tesszük a férjemmel. Amióta kirepültünk, persze már ők is többet utaznak kettesben, de szerintem egyáltalán nem baj, ha mi ezt már most megtanítjuk a gyerekeinket. Szentül hiszem, hogy a boldog családi élet alapja a boldog párkapcsolat.”