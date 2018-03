Továbbra sem kér Kerényi Miklós Gáborból az Operettszínház

A rendező szerződése júliusban jár le, addig felmentették a munkavégzés alól.

A rendező tavaly november 5-én azután kérte nyugdíjazását, hogy Facebook- és blogbejegyzések gyanúsították zaklatással és fizikai agresszióval. Két nappal később egy áldozata, Maros Ákos táncos a tévében is elmesélte, mi tett vele a rendező. Kerényit az Operettszínház ekkor azonnali hatállyal fölmentette a munkavégzés alól és belső vizsgálatot indított. A belső vizsgálat most zárult le, és alátámasztotta a színház akkori döntését.

A Budapesti Operettszínház közleménye szerint „[a] belső vizsgálat feladata az információgyűjtés és értékelés volt. A lefolytatott eljárás során a feltárt eseményekkel kapcsolatban közvetlen tanúk vagy egyéb bizonyítékok nem merültek fel. A konkrét esetben a belső vizsgálat által összegzett információk a 2017. novemberi döntéseken túl, további munkajogi következményt nem alapoznak meg.” – ezt a közleményt juttatta el az üggyel kapcsolatban a Fideliónak a Budapesti Operettszínház.

Dr. Lehner Katalin, a színház ügyvédje azt is elmondta, hogy a rendező azóta sem jár be a színházba, és nem is dolgozik. A rendező elbocsátására ugyanakkor csak akkor lett volna mód, „ha tanúk is megerősítik – minden kétséget kizáróan – a vétséget, elévülési időn belül. Ennek a lehetősége egyébként még most is, illetve a munkaviszonyának végéig fennáll.” – tette hozzá.

A vizsgálat során arra kérték a kollégákat, hogy akinek tudomása van hasonló ügyekről, mint ami napvilágra került, jelentkezzen. A vizsgálat során mindenkinek anonimitást biztosítottak, a jelentést csak a főigazgató láthatta.

„A belső vizsgálat időtartama alatt a vizsgálat tárgyával összefüggésben senki nem tett feljelentést, illetve nem terjesztett elő magánindítványt, ez utóbbival egyébként kizárólag a sértettek élhetnek, a nyomozóhatóságnál.”

– mondta Lehner.

A Budapesti Operettszínház közleményében a Fideliónak azt írta, hogy Kerényi Miklós Gábor közalkalmazotti jogviszonya 2018. július 5-én szűnik meg, eddig az időpontig felmentették a munkavégzés alól. Tervezik, hogy a rendező néhány darabját műsoron tartják, de munkájára semmilyen formában nem tartanak igényt, és új feladatokat sem adnak neki.

