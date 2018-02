Új főgonosszal veszik fel a harcot a Tini Nindzsa Teknőcök

John Cena, a KCA házgazdája kölcsönzi hangját a sorozat rosszfiújának.

A Nickelodeon egyik legnépszerűbb sorozata, a Tini Nindzsa Teknőcök újabb, 26 részes tévésorozattal folytatódik.

A várhatóan októbertől képernyőkre kerülő folytatásban a négy vakmerő teknősbéka ismét felveszi a harcot a gonosz erőkkel New York utcáin, és egy új, misztikus világot fedeznek fel, melynek létezését eddig nem is sejtették.

A történetet egy új főgonosz felbukkanása teszi még színesebbé, a rosszfiú hangját pedig John Cena kölcsönzi, aki idén újra a házigazdája lesz az év egyik legnagyobb szabású díjkiosztó gálájának, a Kid’s Choice Awards-nak. A KCA-n idén is a legnagyobb sztárok gyűlnek össze március 23-án Los Angelesben, hogy nyakon öntsék őket a Nickelodeon speciális zöld trutyijával, a magyar csatorna március 28-ára tűzte műsorra a grandiózus díjátadót- írja a Redlemon.

A rajongók legnagyobb örömére jön a Tini Nindzsa Teknőcök folytatása, a Nickelodeon újabb 26 részes, 2D-animációs sorozatot rendelt be a teknőcök krónikájából, a bemutató idén októberre várható az USA-ban. A négy bátor teknős ismét fantasztikus kalandokba keveredik, és minden eddiginél váratlanabb helyzetekben kell megállniuk a helyüket.

A legmagasabb felhőkarcolókat és a legmélyebb csatornákat bebarangolva a teknőcök lépten-nyomon új mutánsokkal találják szembe magukat. A kis csapatnak bizony fel kell kötnie a gatyáját, és az elmaradhatatlan pizzázások közepette is fel kell venniük a harcot a különösnél különösebb lények ellen.

A korábbi sorozatokhoz képest egy óriási változást is hoz az új széria, Leonardo helyett Raffaello veszi át a csapat vezetését.

Persze minden teknőc igazi egyéniség, Raffaello, a legidősebb testvér, lelkes és felelősségteljes vezető, Leonardo, az igazi lázadó, Donatello, a technikus és kódfejtő, Michelangelo pedig a vadóc, vagány gördeszkás harcos.

Az új sorozat készítői azonban újraálmodták a karakterek kinézetét és a pizzaimádó teknőcök harci fegyvereit is.

Raffaello, a főnök, dupla tonfával felfegyverkezve várja ellenfeleit, Leonardo a klasszikus japán harcművészet által inspirált Odachi kardot forgat.

Donatello, a mechanikai kihívások felelőse puha páncélú teknős, de persze erre is kitalál egy ötletes megoldást, Michelangelo pedig szintén egy ősi japán fegyverrel, egy kuszari-fundóval vagy más néven manrikivel felszerelkezve várja New York gonosztevőit.

A jól ismert szereplők, Szecska mester és April mellett új arcok is felbukkannak. Az egyik új főgonosz, Baron Draxum, egy alkimista harcos, akinek az a terve, hogy az egész emberiséget mutánssá alakítsa.

A rosszfiú hangját John Cena az idei KCA házigazdája kölcsönzi. Köztudott, hogy a Tini Nindzsa Teknőcök az olasz reneszánsz legnagyobb művészeiről kapták neveiket, azonban sokan nem tudnak arról az érdekes párhuzamról, hogy John Cena is olasz felmenőkkel rendelkezik.

Sőt, a világsztárnak pont három testvére van, így ők is egy olyan szuper négyes csapatot alkotnak, mint a harcias teknősök.

Cena számára nem idegen terep a gyerekek világa. Először tavaly volt az év egyik legnagyobb szabású díjkiosztó gálájának, a Kids’ Choice Awards-nak a házigazdája, és idén is ő vezeti majd a műsort. A Nickelodeon KCA-n a legkisebbeké a főszerep, március 23-án a csatorna a gyerekek kedvenceit ünnepli.

A gyerekek több kategóriában is megválaszthatják kedvenceiket, többek közt film, TV műsor, valóságshow, zene, és animációs produkció kategóriában is szavazhatnak, de kedvenc színészük, színésznőjük és szinkronszínészük mellett megválaszthatják a legkedveltebb főhősüket és főgonoszukat, is.

A grandiózus show minden évben új, látványos produkciókkal és meglepetésekkel tér vissza a csodás helyszínre, Los Angelesbe.

A gála legendás show eleme a „trutyizás”, amikor a nyertes világsztárok abban a megtiszteltetésben részesülhetnek, hogy nyakon öntik őket egy nagy adag zöld trutyival, a Nickelodeon speciális zöld slime-jával. Természetesen ezt Cena sem úszhatja meg.

A műsort a gyerekek világszerte több mint 170 országban kísérhetik figyelemmel a Nickelodeonon. A Kids ‘Choice Awards jelöltjeinek listájára az elkövetkező hetekben derül fény. A hazai csatornán március 28-án kerül adásba a műsor, magyar szinkronnal.