Új magyar jazz stílus született

Nem a soul ötven árnyalatából választott ki egyet.

A hétvégén új magyar popzenei stílus született, amelyben a klasszikus soulpop-jazz hangzással lírikus jegyek keverednek. Felysa (Kovács Felicia Flóra) énekesnő, aki hosszabb ideig élt Amerikában, az ottani jazz kultúra alapjaira építette fel a most debütált új zenei irányzatot, amelynek első szerzeménye az Érkezés címet viseli.

Felysa több évtizedes művészi pályáján mindig az újat kereste, szándékosan tért le a járt útról a járatlanra. Ízlése a kezdetektől mostanáig a klasszikus szerzeményektől a pop zenén keresztül a jazzig terjed, mindenre fogékony és befogadó.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nem a soul ötven árnyalatából választott ki egyet, hanem az egész műfajt magáévá téve gondolta újra a jazz műfaját. Az Érkezés című dala most már a közösségi oldalakon is elérhető, benevezték a DAL 2018-2019 versenyébe is.

Az Érkezésben Cserháti Zsuzsa – a második magyar pop generáció kimagasló egyénisége, aki hangja, adottságai alapján a magyar Aretha Franklin lehetett volna, és aki egyes vélemények szerint 36 évvel megelőzte Lady Gagát – jellegzetes hangja köszön néha vissza.



A hallgatónak csak pillanatokig van déja vu érzése, mert Felysa új dalában egy hajlítással gyorsan visszatér a tengerentúlra, a soul mély érzésvilága tölti be a teret, hogy aztán a lélek hangja gyorsan megszelídüljön, dallamosabb zenei világba érkezzen.

Az énekesnő az elmúlt esztendőkben nagy utat tett meg. Egy évtizede egyik kritikusa még azt írta, bár hangi adottságai, kellemes orgánuma biztató, a teljesítménye mégis többször árulkodott a korlátokról, mint a valódi zenei szabadságról. Az énekesnő ma már felszabadultan, minden megkötés nélkül szörfözik az Érkezés saját maga által kialakított változatos dallamvilágában.

A fejlődést régi barátja, zenei társa, a zongorista Tzumo Árpád is felismerte és a teljesítményt az Érkezés című dal megkomponálásával − Bittner Gábor szövegére − jutalmazta. Hat hónapi kemény munka után a dal már az énekesnő kiérlelt hangján szólalt meg szombaton a FÉSZEK Művészklub színháztermében tartott fellépésén.

Ez az esemény egyben premier és kislemez-bemutató is volt, a közönség élőben először itt hallhatta a szőke hajú, fekete hangú énekesnő Érkezés című dalát, de a koncert további repertoárjával a közelmúltban elhunyt Aretha Franklin előtt is tisztelgett Felysa.

Az Érkezés a művésznő izgalmas, mindig újat kereső és kockázatot vállaló élete elmúlt két évtizedének rezüméje. Amolyan érkezés a múltból a jelenbe. Az előadóművész 15 éven keresztül ingázott New York és Budapest között. Abban az időben egyre inkább kezdett elhatalmasodni rajta az érzés, hogy sehová sem tartozik, hazájával meglazultak a kapcsolatai, a régi barátokhoz és ismerősökhöz való kötelékei egyre jobban elvékonyodtak, miközben az Újvilág nem nyújtotta számára az otthon, a haza érzését.

Már csak homályosan és egyre ritkábban jelent meg szeme előtt Debbie Harry, a ’80-as és ’90-es évek amerikai new wave-pop énekesnője egyik bakelit nagylemezének New York látképével illusztrált borítója. A látvány a minden siker elérhető illúziójával csalta az akkor már 34 éves magyar énekesnőt a Nagy Almába.

Jelentős kockázatot vállalt, mert kilépett vezető értelmiségi családja védőhálójának menedékéből. Nem azért ment Amerikába, mert itthon nem érezte jól magát, vonzotta az ismeretlen, a kihívás és nem utolsó sorban ki akarta próbálni saját magát egy teljesen más közegben.

Felysa-t nem érte csalódás a tengerentúlon, szép szakmai sikereket ért el, több lemeze is megjelent és koncertek számában sem volt hiány. Mégis, az otthon, édes otthon melege, amit maga mögött hagyott, és amelyet New Yorkban nem talált meg mindvégig hiányzott neki.

A gyökerekhez való visszatérés, a végleges hazatérés, legalább olyan nagy horderejű döntés volt, mint másfél évtizeddel azelőtt a szülői ház elhagyása.

A hazatérésről szóló döntés meghozatalában nagy szerepet játszott, hogy úgy ítélte meg: a másfél évtized alatt felhalmozott tapasztalatait igazán csak itthon tudja kamatoztatni.

A hazai közönség számára újat tud felmutatni, úgy, hogy közben az amerikai évek sem mennek feledésbe. A soul alapjaira a hazai jazz világ hagyományait építette.

Így váltunk egy új magyar jazz stílus születésének tanúivá. Felysa pedig így fogalmaz: úgy döntöttem, hogy az Érkezés magyar nyelvű pop dal lesz.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS