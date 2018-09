Veréb Tamás Kárpáti Rebekába szeret bele új dalának klipjében

A dal az ismerkedésről, a szerelmek születéséről és a fiatalságról, az önfeledt éjszakai életről és a bulik utáni hazaútról szól.

Az alapvetően színházi színészként és annak deszkáin tett alakításaival ismertté és televíziós szereplései által egycsapásra rendkívül népszerűvé vált fiatal tehetség, Veréb Tamás most újra önálló dallal jelentkezett, mely az Éjszakai járat kalandjairól szól. Hétköznapi, mindannyiunk számára ismerős környezet és szituáció lehet, melyben Kárpáti Rebeka mindenki szívét elrabolja, egyetlen budapesti éjszakai utazás közben.

A szabadidejében akár még az extrém sportokkal is kacérkodó színész-énekesnek Éjszakai járat című dalához készült klipjében feltűnik az éjszakain utazó fiatal lány, akit Kárpáti Rebeka alakít. S hogy lesz-e valami ebből a különös találkozásból és a vonzalomból, amelyet érez, kiderül a klipből.

Veréb Tamás friss dala, az Éjszakai járat Szepesi Zsolt (Sean Darin) produceri munkáját és alkotói vénáját is dicséri, hiszen e dalt hárman alkották: ő, aki hazánk egyik legfoglalkoztatottabb producere, Veréb Tamás és Budai Gábor.

Az Éjszakai járat című dal az ismerkedésről, a szerelmek születéséről és mindemellett természetesen a fiatalságról, az önfeledt éjszakai életről és a bulik utáni hazaútról szól. Szepesi Zsolt módszere mindig a modern zenei megoldások és irányzatok felé viszi el a dalokat, s ez az Éjszakai járat esetében is így volt, éppen ezért ebben a dalban is a nemzetközi, friss poptrendek felé tolták el a hangsúlyt, mindeközben igyekeztek hitelesek maradni Tamás személyiségéhez, élményeihez, emlékeihez és természetesen az önfeledten az életet megélő budapesti fiatalok életérzéséhez.

Éppen ezért a dal ugyanúgy szól Tamás már meglévő rajongótáborához, mint egy egészen új réteghez, akik majd épp az Éjszakai járatot fogják magukhoz közelinek érezni, hiszen bárki éjszakai utazásáról, érzéseiről és vágyairól szólhat ez a dal.

Veréb Tamás amellett, hogy az Éjszakai járattal most egy egészen új oldalát mutatja meg, természetesen továbbra is látható a színházban is, hiszen egész nyáron a deszkákon állt, ősszel pedig a Budapesti Operettszínházban alakítja majd Istvánt, a legendás rockoperában, az István, a királyban. Emellett pedig további szokatlan, ám annál izgalmasabb szerepekben is feltűnik majd.