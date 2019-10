Világhírű artisták lépnek fel az Operettszínház új műsorában (videó)

Kulináris élvezetek, látványos, színes showelemek, vérpezsdítő táncok, fantasztikus slágerek várják a nézőket.

A dinner show kifejezésben is benne van, hogy a gasztronómia nagyon fontos része a műsornak. Ez kapcsolódik össze a varieté műfajával, hiszen a kosztümök, a koreográfiák mind hozzátartoznak a produkcióhoz, amelyben világhírű artisták is fellépnek. A kerettörténetet színészek játsszák, mesélik el, és természetesen a minőségi ételek mellé minőségi zene is szól.

A produkcióban Janza Kata, Szabó P. Szilveszter, Buch Tibor és Vásári Mónika mellett a Cirque du Soleilt és a Moulin Rouge-t is megjárt artistaművészek lépnek fel, a zenét Bársony Bálint és zenésztársai szolgáltatják, a show-t pedig a Kossuth-díjas Richter József cirkuszművész rendezi.

A szórakozás mellett a kulináris élvezetek előállítása is művészet, éppen ezért a dinner show-kon minőségi, többnyire tematikus fogásokat szolgálnak fel, ismert séfek ajánlásával.

A Kálmán Imre Teátrum Párizsi randevú – Volt egyszer egy Moulin Rouge című műsorának az ételeire Harmath Csaba, az egyik legismertebb gasztronómiai szaktekintély neve a garancia.

A téma a francia konyha, mint ahogy az előadás története is Párizs és a Moulin Rouge helyszínein játszódik.

A rendszerváltás előtti, szürke szocialista nyolcvanas évekből a nézőket a fény városába repítő régi szerelem története keveredik majd a mulatók csillogó, szabad világával.

Richter József, Kossuth- és Jászai Mari-díjas artistaművész, a Magyar Nemzeti Cirkusz alapítója 30 évvel ezelőtt Münchenben találkozott először ezzel a műfajjal és azonnal felkeltette az érdeklődését.

A szórakoztató műsorban ugyanis artistaszámok voltak, az asztalok között megugorták a duplaszaltót vagy éppen zsonglőrködtek a művészek.

A Párizsi randevúra az ő meghívására érkeznek a sztárok. A világ neves cirkuszművészei közül válogatott, volt akit Németországban, Abu-Dzabiban vagy éppen Katarban látott.

Így az esten olyan fellépők lesznek, mint a kanadai Strange Comedy duó bohócakrobatái, a mongol Khulan Circus kaucsuk babái, az ukrajnai Crazy Flight Group , a szépséges ukrán akrobata, Oksana Vielkina, valamint a Les Sandros portugál-francia görkorcsolya duója.

„Az egész a ’80-as évek Magyarországán kezdődik, amikor mindenki Gorenje hűtőért és képmagnóért utazott Bécsbe. Hőseink – a ma már középkorú házaspár – azonban gondoltak egy merészet, és összegyűjtött pénzükkel Párizs felé vették az irányt. Annak a kalandnak az emlékét elevenítik fel egy különleges időutazás során ma, harminc esztendővel később” – meséli a történetről Bori Tamás produkciós designer.

Bársony Bálint hangszerelésében teljesen új köntösbe bújik Madonna Material Girl című slágere, és felcsendül Desireless Voyage, Voyage című ikonikus popdala is, ami megidézi a rendszerváltás előtti nem túl fényes, de valami kedélyes nosztalgiával nyakonöntött hangulatát.

A dinner show műfaja Dinner theatre, azaz dinner and show (vacsora és műsor) az Egyesült Államokban elterjedt szórakoztató műfaj. A színdarab lehet a vacsora kísérőprogramja egy éjszakai klubban, vagy fordítva, az est fő attrakciója is. Történelme a reneszánsz időkig nyúlik vissza, ahol a madrigál-vacsorák voltak divatosak. A vacsoraszínházak hamar elterjedtek az amerikai nagyvárosokban, a chicagói például 550 nézős volt és hidraulikus emelőt, világítástechnikát és színpadkocsikat használt. A hetvenes években a műfaj a legnépszerűbb vidéki szórakozási forma volt az Egyesült Államokban. 1976-ban már 147 ilyen intézmény működött szerte az országban, és sok hollywoodi sztár és sorozatszínész lépett fel, többek között Burt Reynolds színházában is. A nyolcvanas évek második felétől azonban a műfaj sokat vesztett a népszerűségéből, részben mert a film- és televíziós sztárok már nem vállaltak dinner show-kban fellépést. A 2000-es években azonban a új lendületet kapott ez a műfaj, új, modern létesítmények épültek, néhány év alatt több tucat vacsoraszínház nyílt meg.

Borítókép: a Kossuth-díjjal idén kitüntetett Richter József Jászai Mari-díjas artista, cirkuszművész, érdemes művész budapesti otthonában 2017. március 27-én.