Visszatér Magyarországra a Brit Floyd

A világ legnagyszabásúbb Pink Floyd tribute showját novemberben láthatja majd a közönség.

A Brit Floyd, napjaink egyik legnagyobb Pink Floyd tribute show-ja 2018-ban újra turnéra indul, egy különleges összeállítással a Pink Floyd 1973-as ikonikus lemezének, a The Dark Side of the Moon megjelenésének 45. évfordulója alkalmából. Az előadás Budapesten is látható lesz 2018. november 20-án a Barba Negra Music Club színpadán.

A több mint 45 millió példányban elkelt, és sokak által minden idők legjobb rock albumának tartott The Dark Side of the Moon egy ambiciózus, pszichedelikus remekmű, amely újradefiniálta magát a rock műfaját, a Pink Floyd-ot és tagjait pedig a rock halhatatlanjai közé repítette.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Az 1965-ben alakult Pink Floyd 250 millió albumot adott el, a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett, tizenöt stúdióalbumot jelentetett meg. A basszusgitáros, énekes Roger Waters 1985-ben feloszlatta a csapatot, ezután jogvita kezdődött közte és a többi tag között a név használatáért. A Pink Floydot végül David Gilmour gitáros-énekes, Nick Mason dobos és Richard Wright billentyűs vitte tovább. Ők és Waters egyetlen alkalommal, 2005 júliusában álltak újra össze a londoni Live 8 koncerten.

A Brit Floyd minden koncertjén el fogja játszani a The Dark Side of the Moonklasszikus dalait, s mellette a Wish You Were Here, az Animals, a The Wall és a The Division Bell ékköveit is.

A Pink Floyd munkássága előtt tisztelgő Brit Floyd 2011-ben alakult, vezetője, a 49 éves Damian Darlington énekes, gitáros, zenei rendező korábban tizenhét éven át játszott az Australian Pink Floyd Show elnevezésű csapatban.

Borítókép: Live Nation