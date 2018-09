Ismét nagyágyúkkal forgat Tarantino

A rendező új alkotásában Leonardo DiCaprio és Brad Pitt is szerepel. A két színész először dolgozik együtt.

Az már eddig is köztudott volt, hogy a hollywoodi hippikorszakban játszódó alkotás a hírhedt Manson család gyilkosságait idézi majd fel. A szereplőkről azonban eddig még keveset árultak el.

A Sony Pictures szerdán viszont bejelentette, hogy Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood (Volt egyszer egy Hollywood) című, 1969-be helyezett filmjében DiCaprio egy tévés westernsorozat egykori sztárját alakítja, Pitt pedig veterán kaszkadőrét. A két filmsztár első alkalommal szerepel együtt egy filmben.

„Mindketten küzdenek, hogy talpon maradjanak egy olyan Hollywoodban, amelyet már nem ismernek. A DiCaprio alakította Ricknek azonban van egy nagyon híres szomszédja, Sharon Tate”

– írja a stúdió közleménye.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Roman Polanski állapotos feleségét, Sharon Tate-et Manson bandája ölte meg. Manson 2017 novemberében 83 évesen hunyt el a börtönben, ahol életfogytiglani büntetését töltötte.

Tarantino kilencedik filmjét 2019. augusztus 9-én mutatják be az észak-amerikai mozikban, pontosan 50 évvel azután, hogy Manson bűntársai meggyilkolták otthonában Sharon Tate-et és a házban tartózkodó négy barátját.

A rendező elmondta: öt éve dolgozik a forgatókönyvön, és élete nagy részét Los Angelesnek azon a részén töltötte, ahol a gyilkosságok történtek. Már 1969-ben is ott élt, hétéves volt a bűntény idején.

„Izgatottan várom, hogy Los Angelesnek és egy ma már nem létező Hollywoodnak ezt a történetét elmesélhessem”

– fogalmazott Tarantino, hozzátéve, nagyon örül neki, hogy DiCaprio és Pitt „dinamikus párosa” játszik a filmben.

Borítókép: ANGELA WEISS / AFP