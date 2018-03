Itt nézheti élőben az Oscar-gálát (videó)

Izgulunk…

Ez a hét az Oscar-díj – Academy Awards jegyében telik. Amellett, hogy a film továbbra is látható a mozikban, ajánlunk néhány eseményt is a hétvégére:Oscar-hétvége a CirkóbanOscar-hétvége: szurkolj velünk a Testről és lélekrőlnek!OSCAR-váró KultFilmklub EXTRA – Testről és lélekrőlTestről és lélekről / On Body and Soul – Bem MoziMárcius 1-től az HBO GO kínálatában is elérhető lesz a Testről és lélekről, sőt, 4-én este az HBO Magyarország műsorán lehet megnézni a filmet. A Duna Televízió pedig szintén vasárnap a Simon mágust vetíti majd a gálára hangolódásként.Szurkoljatok velünk! 🙂 🦌

