A Gyűrűk Ura Aragornja rendezőként debütál

Viggo Mortensen dán-amerikai színész lesz a főszereplője és a rendezője is a Fallen című családi drámának, amelynek forgatókönyvét is ő írta – értesült a Variety.com

A Gyűrűk Ura-trilógia és Az út sztárja egy apa-fiú történetet dolgoz fel filmjében, amelyben Lance Henriksen és Sverrir Gudnason is szerepel. Az egyik főszerepet maga Mortensen alakítja, aki producerként is dolgozik a filmen, a Scythia Films produkciós vállalatot képviselő Daniel Bekermannal együtt.

A Fallenben Mortensen férfi partnerével és kettejük örökbefogadott lányával él Kalifornia déli részén. Az apja (Henriksen) viszont régi vágású farmer, aki csak a hagyományos családot tudja elfogadni. A két férfi találkozásakor a két különböző világ összeütközik.

A kétszer is Oscar-díjra jelölt Mortensen Zöld könyv című filmjét novemberben mutatják be az észak-amerikai mozik. A 78 éves Henriksent, aki az Alien – A bolygó neve: Halál és a Terminátor című filmekben is szerepelt, a Millennium tévésorozatból is ismerhetik a nézők.

A Fallent készítő HanWay Films igazgatója, Gabrielle Stewart szerint a filmipar mindig is „mélyen érző művészként” tekintett Mortensenre, aki nemcsak színészként, de tehetséges fotósként, költőként és zenészként is bemutatkozott már. „A Falling forgatókönyve erőteljes, gondosan kidolgozott családi dráma” – fűzte hozzá.

