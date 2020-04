Andrew Lloyd Webber online tehetségkutatót indított

A jelentkezőktől Az operaház fantomja című musicalben szereplő Christine Daaé egyik dalát várják saját stílusukban.

Andrew Lloyd Webber virtuális versenyen keres tehetséges énekest, aki egyéni stílusban énekli el Az operaház fantomjának egy részletét.

A Cadenza Challenge elnevezésű megmérettetésre jelentkezőktől a musicalben szereplő Christine Daaé egyik dalát várják: a Think of Me című számot, amely egy kadenciával zárul, ezt kell saját stílusukban előadniuk.

A győztes találkozhat Andrew Lloyd Webberrel Az operaház fantomja New York-i vagy londoni előadásának színpadán – attól függően, hogy hol indulhatnak újra előbb az előadások – és alkalma nyílik énekelni is az előadás után.

„Mindenkire ráfér, hogy egy kicsit felderüljön” – fogalmazott a zeneszerző, aki Graham Norton tévés műsorvezetőt és a Christine-t többször is alakító énekesnőt, Sierra Boggesst kérte fel, hogy legyenek segítségére a versenyzők elbírálásában. A versenyzők jelentkezését a Twitteren, a Facebookon és az Instagramon várják.

A zeneszerző szerint néhány beérkezett előadás nagyon vicces, vannak nagyon jók is, és már egy-két olyan jelentkezőt is meghallgatott, akik közül szerinte akár egy jövendőbeli Christine is kikerülhetne.

A Cadenza Challenge, amelyre továbbra is lehet jelentkezni, mivel nincs kitűzött határideje, csak egyike a zeneszerző karanténötleteinek. Andrew Lloyd Webber adakozásra is buzdítja az embereket a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, és virtuális zenehallgatásokat tart, amelyeken elmeséli, hogy születtek ismert művei egyes részletei. Péntekenként pedig a YouTube-on ingyenesen teszi elérhetővé egy-egy musicaljét a The Shows Must Go On-sorozatban. A sorozat nézőit arra ösztönzi, hogy támogassák adományaikkal a Színészek Alapítványát és más nemzetközi szervezeteket.

Múlt pénteken 12,6 millióan nézték a közösségi videomegosztó csatornán Az operaház fantomja-előadást.

„Ez a legkevesebb, amit megtehetek. A zenés színház mindig nagyon jó volt hozzám. És folyton úgy érzem, hogy valamit vissza kell adnom” – mondta a zeneszerző.

