Az Avenged Sevenfold is a soproni fellépők között

Az Avenged Sevenfold, Steve Aoki, a Kills és az X Ambassadors is koncertet ad a Telekom VOLT Fesztiválon, amelyet június 26-tól 30-ig rendeznek Sopronban – közölték a szervezők.

Először áll magyarországi színpadra a jövőre húszéves kaliforniai metálzenekar, az Avenged Sevenfold, amely eddig hét stúdióalbumot jelentetett meg; a legutóbbi, a The Stage 2016-ban jött ki. A csapat a metalcore-tól a heavy metálon át napjainkra eljutott a progresszív metálig, és a legnagyobb klubok, rockfesztiválok fő fellépője.

A nemzetközi elektronikus zenei színtér megkerülhetetlen szereplője Steve Aoki, aki 2012 óta minden évben fellép Magyarországon: kétszer játszott a Szigeten és a Balaton Soundon, egyszer pedig a VOLT-on és a Strand Fesztiválon. A japán felmenőkkel rendelkező, az Avenged Sevenfoldhoz hasonlóan kaliforniai elektro house dj és producer a világhírű Dim Mak Records alapítója. Bemutatkozó albuma, a Wonderland 2012-ben jelent meg, azóta még hármat készített. Remixerként is népszerű, mások mellett a Justice, a Datarock, a Franz Ferdinand, a Does It Offend You, Yeah? és a Peaches számaiból is készített átiratokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Fellép Sopronban az izgalmas hangzásvilággal rendelkező brit duó, a bluesos, vadóc indie rockos Kills, amely tavaly a Szigeten játszott, és jön a dallamosabb rockot játszó X Ambassadors is, amely először ad Magyarországon koncertet.

A szervezők már korábban bejelentették, hogy az idei VOLT-on a Depeche Mode, az Iron Maiden, a Hurts, a Limp Bizkit és a Skillet is fellép.

Borítókép: Matthew Charles Sanders, közismertebb nevén M. Shadows, az Avenged Sevenfold frontembere egy texasi fellépésen.

AFP PHOTO / NurPhoto / Manuel Nauta