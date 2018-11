Catherine Zeta-Jones elárulta a hosszú házasság titkát

Talán nem meglepő, de az őszinteség a sztárpár húsz esztendeje tartó házasságának titka.

Michael is, én is nagyon nyitottak vagyunk – fejtegette a Zorro álarca című film színésznője.

Ennyi a titok: mindent meg kell beszélni, azt is, ami nem kellemes. Nem csak arról kell fecsegni, amit egy drogériá­ban az eladóval is megosztanál. És azt is el kell fogadni, hogy nem mindig minden rózsás. Nálunk sem – árulta el Catherine, aki a gyermekeinek is ezt tanítja majd.

Egyébként ők is jó példát láttak: Catherine szülei ötvenkét évig voltak házasok, Michael Douglas apja, Kirk pedig már hatvannégy éve tart ki Anne Buydens mellett.

Borítókép: Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones Hollywoodban, amikor a színész csillagot kapott a Hírességek sugárútján

Forrás: AFP/Valerie Macon

