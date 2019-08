Csípős őszinteséggel énekel volt párkapcsolatokról Katy Perry (videó)

Bár a minimál-pop stílusban előadott dal újdonság tőle, a cinikus hangvétel egyértelműen az énekesnő stílusa.

Már látható a YouTube-on az új Katy Perry-klip, a Small Talk, melyben a párkapcsolatok lezárása utáni elemzésekbe fog bele a tőle megszokott cinizmussal. „Hát, nem különös? Korábban pucéran beszélgettünk az örökkévalóságról, most pedig csak az időjárásról tudunk?!” – ilyen és ehhez hasonló történetmesélés a Small Talk, ami máris nagy sikernek örvend.

Bár Katy utolsó nagylemeze a 2017-es Witness volt, azóta már a Small Talk a harmadik olyan single, ami nem található meg stúdiólemezen. Daddy Yankee-vel és Snow-val közösen előadott dala, a Con Calma volt az egyik, és a Never Really Over pedig a másik. A mostani felvétel stílusát tekintve minimál-pop, amely még csak öt éve se lehetett volna közkedvelt rádiókban, de mára ez lett a mainstream.

Ami viszont maradt, az Katy Perry nyílt őszintesége: „Nem furcsa az sem, hogy tudom az összes gyengeséged, míg itt a társaságban mindenki azt hiszi rólad, te vagy a legnagyszerűbb ember?”