Decemberben ismét Magyarországra jön Sinead O'Connor

Négy év után indul ismét turnéra.

Sinead O’Connor december 9-én a fővárosi Akvárium Klubban lép fel – közölték a szervezők pénteken.

A Grammy-díjas ír énekes-dalszerző négy év kihagyás után indul ismét turnéra. A budapesti koncertre október 29-étől kaphatóak a jegyek – írja a közlemény.

Sinead O’Connor 1966. december 8-án született Dublinban. 1987-ben, huszonévesen robbant be a köztudatba The Lion and the Cobra című albumával, amit saját maga rögzített producereként, a felvételek alatt pedig első gyerekét várta.

A kopasz, vadóc énekesnőt azonnal megjegyezte a közönség.

Ezt követte 1990-ben a Nothing Compares 2 U című Prince-dal feldolgozása, amivel azonnal a slágerlisták élére ugrott, és egyből világszinten elismert énekesnővé vált. Az azóta eltelt csaknem három évtized alatt számtalan stílusban kipróbálta magát, az ír folktól a reggae-n át az alternatív rockig.

Sinead O’Connor közismerten erős véleménnyel bír mind társadalmi, mind vallási és emberjogi kérdésekben. 2018-ban muszlim vallásra váltott, és nevet is változtatott – olvasható a közleményben.