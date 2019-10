Díszdobozos kiadásban jelenik meg Michael Jackson This Is It című filmje

A csupán ezer példányban megjelenő kék doboz a produkció tizedik évfordulójára készült.

A This Is It című Michael Jackson-film, a produkció zenéje és relikvia is van abban a díszdobozos kiadásban, amely a sztár utolsó turnéjának próbáiról készült anyagot tartalmazza.

A különleges kiadás december 11-től lehet megvásárolni – közölte pénteken a Sony Music és a Jackson hagyaték.

Minden dobozba kerül négy áttetsző kék lemez, a film egy 3D-s Blu-Ray lemeze, a produkcióval kapcsolatos 60 oldalas képeskönyv és egy jegy a 2009. július 24-i londoni O2 Aréna-beli koncertre, amelyet sohasem tartottak meg, mert Jackson 18 nappal a turné kezdete előtt elhunyt.

A sztár halálát követően, 2009 októberében bemutatott This Is It című dokumentumfilm minden idők legnagyobb bevételű koncert-dokumentumfilmje lett.

A filmet az előadásra készülő Jackson próbáiból vágták össze. A sztár ezzel a turnéval akart visszatérni a koncertszínpadra, de orvosa gondatlanságból végzetes mennyiségű műtéti altatót, propofolt adott neki, hogy az álmatlanságban szenvedő énekes pihenni tudjon a fizikailag nagyon megterhelő próbaidőszakban, és ez a halálához vezetett.