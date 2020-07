Egy csaknem 50 éve kiadatlan dal is szerepel a Stones új lemezén

A Led Zeppelin énekesével, Jimmy Page-dzsel közösen felvett és csaknem 50 éve kiadatlan Scarlet című dal is szerepel a Rolling Stones idén ősszel megjelenő díszdobozos kiadványában.

A feltehetőleg Page lányának nevét viselő Scarletet 1974 októberében vették fel – írja a The Guardian című brit lap internetes kiadása.

A szám a The Rolling Stones 1973-as albumának, a Goats Head Soupnak szeptember 4-én megjelenő deluxe kiadásában kap helyet a brit rockegyüttes több másik kiadatlan szerzeményével, köztük a Criss Cross és az All the Rage című számokkal együtt.

A négy lemezt tartalmazó kiadványban az együttes 1973-as brüsszeli koncertfelvétele (Brussels Affair) is helyet kap.

Az együttes jelenleg teljesen új anyagon dolgozik készülő lemezéhez, amely a 2005-ös A Bigger Bang óta az első stúdióalbuma lesz. Az új korongról áprilisban jelent meg a Living in a Ghost Town című szám.

Borítókép: a The Rolling Stones fellépése 2019 augusztusában Floridában