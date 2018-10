Elárverezik Elton John dalainak kézíratait

Bernie Taupin, a zenész szövegíró partnere több mint 40 dalt írt a popsztárnak, akivel 1967-ben egy újsághirdetés révén került kapcsolatba.

Elton John-sikerszámok eredeti szövegeit, köztük a Diana hercegnő halálára írt Candle in the Wind című dal kéziratát bocsátja árverésre a Julien’s aukciósház novemberben New Yorkban.

Bernie Taupin, Elton John szövegíró partnere több mint 40 dalt írt a popsztárnak, akivel 1967-ben egy újsághirdetés révén került kapcsolatba. A dalszerző most árverésre bocsátja gyűjteményét, amelyben eredeti kéziratok és a dalok illusztrált szövegei is megtalálhatók.

A Julien’s aukciósház hétfői közleménye szerint a Candle in the Wind mellett licitálni lehet majd a Bernie and the Jets és a Yellow Brick Road című számok szövegeire is.

A Candle in the Wind című dalt Elton John 1997-ben, Diana hercegnő temetésén énekelte Londonban. A szám egy 1973-ban Marilyn Monroe-hoz írt óda új változata. Az aukciósház szerint 10-15 ezer fontot (3,6-5,5 millió forintot) is adhat érte a nyertes licitáló. Taupin a dal általa legépelt és dátumozott változata mellett a Diana temetéséhez készült eredeti programot is aukcióra bocsátja.

„Remélem, ezek a számok, amelyek a munkámat alakították és szenvedélyemet tüzelték, másokat is inspirálnak majd és legalább annyi örömet szereznek nekik, mint amennyit nekem” – fogalmazott a dalszerző.

Az árverés bevételének egy része Elton John AIDS-alapítványát és a sebesült veteránokat támogatja majd. Az aukciót a New York-i Hard Rock Caféban rendezik meg november 9-én.

