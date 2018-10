Eljegyezték Lady Gagát

Az énekesnő maga jelentette be a nagy hírt.

Noha már korábban is rebesgették, hogy Gaga és párja, Christian Carino kapcsolata szintet léphet, a találgatásoknak most maga az énekesnő vetett véget.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Lady Gaga és Carino körülbelül egy éve alkotnak egy párt – írja az NME-re hivatkozva az Origo. Az énekesnő már több hónapja hatalmas gyémántgyűrűt visel, ezért már korábban is pletykáltak az eljegyzésükről, de azt most Lady Gaga hivatalosan is bejelentette.

Lady Gaga calls Christian Carino her 'Fiancé' in her emotional speech for Elle's 25th Annual Women in Hollywood yesterday! 💍 pic.twitter.com/MJNutVfMAr — Lady Gaga (@LadyGagaUpdated) October 16, 2018

Az ELLE Magazin 25. Annual Women in Hollywood Celebration nevű rendezvényén az énekesnő könnyeivel küszködve állt a pódiumra.

Köszönetet mondott mindenkinek, aki támogatta, majd hozzátette: „a vőlegényemnek Christiannek”.

Gagát egyébként korábban már Taylor Kinney is eljegyezte, akkor nagy volt a felhajtás, végül pedig szakítottak. Az énekesnő egyik közeli ismerőse szerint Gaga most nagyon boldog.

Borítókép: Lady Gaga a Csillag születik (A Star Is Born) című film premierjén idén szeptemberben Los Angelesben

VALERIE MACON / AFP