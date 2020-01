Elton John és Idina Menzel is fellép az idei Oscar-gálán (videók)

Az amerikai filmakadémia azt is közölte, hogy a két világsztár, mit énekel február 9-én.

Elton John brit popikon és Idina Menzel amerikai musical-előadó is fellép a február 9. Oscar-gálán.

Az amerikai filmakadémia közlése szerint Elton John a Rocketman című életrajzi filmjében elhangzó, Oscar-díjra jelölt dalát, az I’m Gonna Love Me Againt adja elő, Idina Menzel pedig a Jégvarázs 2. című film betétdalát, az Into The Unknownt.

A legjobb dal kategóriában jelölt három másik díjvárományos számot is előadják az est során. Cynthia Erivo színésznő-énekesnő a Harriet című drámából a Stand Up című dalt, Randy Newman az I Can’t Let You Throw Yourself Away című slágert a Toy Story 4-ből, Chrissy Metz pedig az I’m Standing With You-t adja elő az Áttörés című filmből.

A gálán fellép emellett Questlove amerikai rapper és Eímear Noone ír karmester és zeneszerző is.

Az amerikai filmakadémia 92. díjátadó ceremóniáját február 9-én, vasárnap este rendezik a hollywoodi Dolby Színházában. A műsort az ABC televízió élőben közvetíti, és további 225 országban és térségben is látható majd.

Borítókép: Elton John Grammy-díjas brit zenész a berlini Mercedes-Benz Arénában tartott koncertjén 2017. július 7-én