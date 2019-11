Érdekes sztorik derültek ki II. Erzsébetről

A királynő öltöztetőnője és egyben közeli barátja, Angela Kelly, Az érem másik oldala: a királynő, az öltöztető és a ruhásszekrény című életrajzi könyvében rengeteg érdekes anekdotát osztott meg őfelségéről – írja a Bors.

GINNEL FÉNYEZIK AZ ÉKSZEREIT

Az öltöztetőnő egészen egyedi módszert használ, hogy az államfő ékszereit megszabadítsa a portól és a szennyeződéstől – a megoldás egyenesen a bárszekrényből jön, az értékes gyémántokat ugyanis ginnel fényezik. „A gin és a víz extra csillogást ad a királyi gyémántoknak” – árulta el.

MAGA KÉSZÍTI A SMINKJÉT A KIRÁLYNŐ

Bár sokak szerint ez is súrolja az illendőség határát, a királynő mégis gyakran rúzsozza magát nyilvánosan is. Sőt számára ez annyira természetes, hogy még Laura Bush amerikai first lady is tőle tanulta el, hogy ha szükséges, akárhol és akármikor megigazítsa a sminkjét. Amikor Bushnét egyszer számonkérték, hogy ezt mégis hogy gondolja, ő csak annyit válaszolt: neki a királynő mondta, hogy ez így rendben van. II. Erzsébet az év 364 napjában nem engedi, hogy más tegye fel neki a sminket. Évente csupán egyszer hív segítségül profi sminkest, december 25-én, amikor felveszik a karácsonyi üzenetét.

LEVÁLTOTTA A PRÉMET

Bár II. Erzsébet áprilisban már a 94. életévét tölti be, a mai napig kényesen ügyel arra, hogy divatosan öltözködjön. A királynő emellett halad a korral: öltöztetőnője szerint új ruháihoz már kizárólag műszőrmét fognak használni. „Ha őfelségének meg kell jelennie valahol a hideg időben, 2019-től kezdve műszőrme tartja majd melegen” – írja könyvében Kelly, hozzátéve: a régi szőröket azért megtartja az uralkodó.

BETÖRIK A CIPŐIT

Többször felröppent már a pletyka, miszerint a királynő külön embert tart arra, hogy betapossa a cipőit. A pletyka részben igaznak bizonyult, hiszen épp az öltöztetőnőjének jut ez a nemes feladat – még szerencse, hogy egyezik a lábméretük. „A királynőnek saját magára is alig van ideje, nemhogy a cipőire. Mivel ugyanakkora a lábunk, ez tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak” – meséli emlékiratában.

TITOKZATOS RIDIKÜLJÉVEL JELEZ A KÍSÉRETÉNEK

Minek egy királynőnek táska? A világot mindig is lázban tartotta, mi lehet a világ egyik legnagyobb hatalmú nőjének ridiküljében. Nos, a titok nem is annyira meglepő: Erzsébet 1977 óta visel szemüveget, így ez lapul a táskában, valamint a rúzsa. A királynő üzen is a táskával: ha az asztalra helyezi, hamarosan távozni szeretne, ha egyik karjáról átteszi a másikra, unja a társaságot, és kéri, mentsék ki a csevegésből.

VIBRÁLÓ SZÍNEK

Azt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy nem vesz fel egy ruhát kétszer, de az tény, hogy II. Erzsébetet nem látták még kétszer ugyanabban a ruhában. Imádja a színeket, bátran visel 90 felett is neont, rózsaszínt és sárgát. Ám nem hiúságból: a színekkel is üzen.