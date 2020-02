Filmmel emlékeznek a Doors legendás billentyűsére

Zenés dokumentumfilmmel emlékeznek világszerte a 2013-ban elhunyt Ray Manzarekre. A Doors legendás billentyűsének születésnapján, február 12-én négy magyarországi moziban lesz látható az alkotás.

A The Doors: Break On Thru – A Celebration of Ray Manzarek koncert-dokumentumfilm, amely a Doors még élő tagjai, John Densmore dobos és Robby Krieger gitáros által 2016-ban Los Angelesben szervezett Ray Manzarek-emlékkoncert felvételeit, a zenekartagok, pályatársak visszaemlékezéseit, valamint ritka archív felvételeket, korabeli interjúkat felvonultatva tiszteleg a zenész emléke előtt – közölte a hazai forgalmazó, a Pannonia Entertainment.

A Doors Ray Manzarek és Jim Morrison Venice Beach-i találkozásakor született meg 1965-ben. Ray lett a csapat szíve és lelke, valamint a Doors magával ragadó billentyűs hangzásának megalkotója. Manzarek egészen újat hozott létre a rock, a dzsessz, a blues, a bossa nova és megannyi más stílus ötvözésével.

Az emlékkoncerten elhangzó Doors-klasszikusok megszólaltatásában John és Robby mellett olyan ismert rockzenészek működnek közre vendégelőadóként, mint Taylor Hawkins és Rami Jaffe a Foo Fighters-ből, Robert DeLeo a Stone Temple Pilots-ból, Stephen Perkins a Jane’s Addiction-ből, Exene Cervenka és John Doe a X-ből, Warren Haynes az Allman Brothers-ből és Brian Ray, Paul McCartney zenekarának gitárosa.

Az emlékkoncert felvételei mellett eddig nem vetített archív felvételek is láthatók: korabeli interjúk Jim Morrisonnal, Ray Manzarekkel és az ismert zenei újságíróval, Ben Fong-Torres-szel, továbbá új interjúk Johnnal és Robbyval.

A film világszerte csak egyetlen napon – Ray Manzarek születésnapján – február 12-én látható a mozikban. Magyarországon a budapesti Corvin Mozi és Pólus Mozi, a szombathelyi Agora-Savaria Filmszínház és a szegedi Belvárosi Mozi vetíti, magyar felirattal.

Borítókép: Ray Manzarek, Jim Morrison, John Densmore és Robby Krieger (b-j)