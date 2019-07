Hamarosan ön is összefuthat a Maffiózok színészével

Steven Van Zandt, művésznevén Little Steven ugyanis augusztus 15-én zenekarával, a Disciples of Soul-lal ad majd elő néhány számot az idén megjelent Summer of Sorcery című, az elmúlt 20 év legjobb anyagait tartalmazó albumukról.

Az olasz származású amerikai zenész, énekes és színész többek között Little Steven néven szokott zenélni. Van Zandt a Jersey-i partvidék zenei kultúrájában nőtt fel, és hamar összebarátkozott Bruce Springsteen-nel, így nem csoda, hogy később gitárosként az E Street Band tagja is volt. Ebben az időszakban bekerült a Rock and Roll Hall of Fame legendái közé is. Van Zandt 1984-ben hagyta el az E Street Band-et, és csak 1999-ben tért vissza az együttesbe, időközben azonban önálló zenei karrierbe kezdett és megalakult a Little Steven and the Disciples of Soul együttes, melynek frontembereként számos albuma jelent meg.

Van Zandt elképesztően sokrétű, zenei karrierje mellett ismerős lehet színészi alakításai miatt, hiszen főszereplője volt a Maffiózók című sorozatnak, majd egy amerikai-norvég vígjátéksorozat főszereplője, társszerzője és producere is volt. Emellett ír dalszövegeket, producerkedik, alapított egy lemezkiadót, vezetett rádiós műsort, létrehozott egy alapítványt, mely többek között segít jobban megismerni a rock and roll zenét a középiskolások számára, de volt zenei rendező és aktivista is.

2019-ben kijött a Summer of Sorcery című legújabb albuma, mely az elmúlt 20 év legjobb anyagait tartalmazza, és most élőben is hallhatja a közönség az Akvárium Klubban, augusztus 15-én!