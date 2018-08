Hang nélkül élnek, mert minden zaj veszélyforrás lehet

A film története szerint a világot sebezhetetlen, ragadozó lények pusztítják el, akik a legkisebb hangra is lecsapnak.

Május 3-án mutatják be a magyar mozik az Amerikában már most az év horrorjának kikiáltott Hang nélkül című filmet. A film története szerint világunkat sebezhetetlen, ragadozó lények pusztítják el, akik a legkisebb zajra is lecsapnak. Egy családnak azonban sikerül életben maradnia, úgy, hogy teljes csendben élnek, elnyomnak minden zajt ami a mindennapi élettel jár. A film igazi családi moziként készült: John Krasinski a férfi főszereplő és egyben a film rendezője, filmbeli feleségét pedig valódi felesége, Emily Blunt alakítja. Friss interjú a színésznővel – a Vasárnap Reggel összeállítása.

Tekintve hogy mennyire zsigeri Hang nélkül, mondhatjuk, hogy nem csak film, hanem tapasztalat?

Teljes mértékben. John olyan filmet akart készíteni a közönségnek, ami nem csak passzív megtekintést igényel, hanem egy olyan élményt nyújt, ami során a néző legalább annyira a történet részese, mint a szereplők. A közönség annyira belemerül a filmbe, hogy valóban átélik azt. Az emberek felugranak, nevetnek, vagy épp sikítanak, amikor a filmet nézik, pont azért, mert követik azokat a morzsákat, amiket John elhintett a történetben. Ezt nagyszerű dolog látni.

Ön szerint miért tudnak ennyire ráhangolódni az emberek?

Talán a karakterek miatt. Én ezért rajongok a Cápáért. Egyáltalán nem csak egy cápáról szól, aki felfalja az emberek lábát. Nem az öldöklés a lényeg. Számomra nem ettől borzongató film a Cápa, hanem attól, hogy az a három ember a csónakban megpróbál felülemelkedni az érzésein, legyen az a félelem, vagy bosszúvágy. A Hang nélkülben egy olyan családot akartunk bemutatni, akiknek érdemes drukkolni. Imádom azokat a mozikat, amik rávesznek, hogy érzelmileg is benne legyünk a filmben. Szerintem a Hang nélkül is ilyen.

Steven Spielberg 1975-ös horrorklasszikusa, a Cápa egy fontos viszonyítási pont a Hang nélkül esetében. Ön mikor látta először?

Gyerekkoromban láttam a Cápát, mai napig a kedvenc filmem. Természetesen halálra rémített, aztán megnéztem felnőttként és imádtam. Később, amikor John meg én megismerkedtünk, egyszer megnéztük egymás kedvenc filmjeit; és kiderült, a Cápa mindkettőnk egyik kedvence. Együtt vagyunk több mint 10 éve, és láttuk vagy 25-ször azt a filmet. Felnőttként, főleg ha színész is vagy, könnyebb észrevenni a részleteket és a finom apróságokat, szóval hirtelen az egyik fontos ihletforrás lett. Nemcsak a Cápa, hanem a Nyolcadik utas a halál, vagy A kis szemtanú is ilyen ihletforrás. A Hang nélkül ezeknek egy különös ötvözete.

A családon belüli kapcsolatok intenzív bemutatását minden kritika dicséri. Hogyan érték el az intimitásnak ezt a fokát a forgatás során?

Ez a gyerekeknek köszönhető, akikkel megütöttük a főnyereményt. Nem szívesen nevezném őket gyerekszínészeknek, mert annyira profik voltak, mint a felnőtt színészek bármelyike. A forgatás egy elhagyatott farmon zajlott. Olyan volt ott, mintha valami alternatív valóságban lennénk. Szerintem természetes, hogy közel kerültünk egymáshoz az elszigeteltség miatt, és ebből fakadhatott az intenzív intimitás érzés is a vásznon.

A premier után azt nyilatkozta, hogy a hangot szereplőként kezelték a Hang nélkülben. Ez mit jelent?

Arra gondoltam, hogy tévedés némafilmként beszélni erről a moziról, mert nem az. Tele van hanggal, és a hangnak hatalmas a szerepe, összesen, ha 100 szónyi párbeszéd került a filmbe. Valójában a zaj a család számára egy ártó valami. A hangzás a család ellensége, ami a vesztüket jelentheti. Egy lépés zaja, minden apró elem jelentésessé válik, mert ijesztő. Így a hangnak saját karaktere lett; legalább annyira veszélyes, mint a szörnyek a filmben.

A filmnek többek között az is az üzenete, hogy szülőként fontos, hogy ne zárjuk el a világtól a gyerekeinket. Miért volt ezt fontos kihangsúlyozni az anyának?

Amikor gyerekeid vannak, az életed örökké megváltozik. Az életük fontosabb, mint a tiéd, és azt hiszem John és én is mélyen át tudtuk élni a karaktereinket. John nem cselekedne úgy, ahogy a filmbeli édesapa, de megértette mit miért tett. Az apa motivációja egyszerű: nem engedi, hogy meghaljon a családja. Egyetlen célja, hogy bármi áron életben maradjanak. Ha ehhez otthon, egy pincébe zárva kell élniük, legyen. Ezzel szemben az anya, akármilyen elkeserítő helyzetben vannak is, arra törekszik, hogy a rettenetes körülmények ellenére valami melegséget csempésszen az életükbe.

Borítókép: Emily Blunt és férje John Krasinski. Fotó: AFP