Így néz ki Emma Stone Szörnyella de Frásztként

Lassan négy éve jelentette be a Disney, hogy saját filmet kap a kutyák ősellensége, Szörnyella de Frász, így érthető, hogy a 101 kiskutya rajongók már alig várják az élőszereplős végedményt – írja a Harper’s Bazaar alapján a Híradó.

A szerepet egyébként Emma Stone kapta, aki az első karakterfotó alapján tökéletes választásnak tűnik. Szinte alig ismerni rá, de nem is baj, ha nem a Könnyű nőcske című film vörös vadócát látjuk benne. A történet az 1980-as években játszódik majd, némi punk színezettel, valamint épp olyan különálló mozi lesz, mint Angelina Jolie Demónája.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 24, 2019