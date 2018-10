Így szabadult meg a pocakjától Mel Gibson

Diétája első hallásra a könnyen kivitelezhetőek közé tartozott, eredményességére pedig a sztár új alakja a bizonyíték.

Mel Gibson alig nyolc hét alatt 14 kilótól szabadult meg egy életmód tanácsadó segítségével, úgy, hogy a tréner és a színész még csak nem is találkoztak ez idő alatt. Samantha Jackson a New Idea magazinnak mesélt azokról a telefonos konzultációkról, melyek segítettek Gibsonnak megszabadulni a sörhasától – számolt be minderről a hirado.hu.

A portál szerint

Gibson napi 30 üzenetet kapott edzőjétől, aki instrukciókkal látta el, hogy egészséges és fenntartható életmódot tudjon kialakítani.

Samantha és a színész hónapokkal ezelőtt egy Sydney-beli étteremben találkozott először, a tréner már akkor biztosította arról, hogy akár telefonon keresztül is le tudja fogyasztani étkezési és edzéseket érintő tanácsaival, persze csak ha be is tartja azokat – áll a cikkben.

Gibson végül hagyta magát rábeszélni a fogyókúrára, így alig két hónappal később 23 centivel csökkent a derékmérete. Sikeréről egy a Youtube-on közzétett interjúban mesélt, melyből kiderül, hogy a diéta kezdete óta egyik ruhája sem szűk rá, nem fáj a háta, és sokkal jobban is alszik.

“Nagyon jól érzem magam, fittebb lettem. Naponta többször eszem, de egészségesebben. Minden nap iszom protein turmixot, edzem is egy keveset, amihez ez energiát ad” – nyilatkozta.

A színész reggelije általában tojásból, paradicsomból és paprikából tevődött össze, ebédre csirkét evett, spárgával, brokkolival és édesburgonyával, a vacsorája pedig lazac volt egy kisebb héjában sült burgonyával, és kertész salátával. Tízóraira és uzsonnára a már említett turmixot fogyasztotta.

Borítókép: Mel Gibson. Forrás: Shutterstock