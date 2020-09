II. Erzsébet királynő furcsán eszi a hamburgert

Darren McGrady 1982 és 1993 között volt Őfelsége személyes séfje. Ő készítette a reggelijét, az ebédjét, a délutáni teáját és a vacsoráját is. Tapasztalatairól még könyvet is írt, amelyben kifejtette, hogy a királynő a könnyű ételeket részesíti előnyben. Bár hozzáfér a legjobb szakácsokhoz és a legkiválóbb alapanyagokhoz, van egy étel, amit még sosem evett, ráadásul a hamburgert is az egyik legfontosabb alapanyag nélkül eszi.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. McGrady elárulja, hogy a királynő inkább az alacsony szénhidráttartalmú és magas fehérjetartalmú ételeket kedveli – írja az Origo. Ez magyarázatot adhatna arra, miért hagyja ki a hamburgerből az egyik legjobb részt, ám a valódi ok az étel elfogyasztásában rejlik. A királynő még a hamburgert is késsel és villával eszi. McGrady szerint őfelsége viktoriánus neveltetése azt diktálja, hogy az egyetlen dolog, amit az ujjaival megérinthet, az a délutáni tea mellé felszolgált sütemény. McGrady elmesélte, hogyan készítette el őfelségének a hamburger királyi változatát. Őzet lőttek Balmoralban, a királynő skóciai nyári otthonában, amiből a szakács megcsinálhatta a hamburgerhúst. Mindenféle jóval, ám hamburgerzsemle nélkül szolgálták fel az ételt. Az egykori szakács azt is elárulta, hogy a királyné sosem evett gyorsételt vagy pizzát, és körülbelül 20 ember dolgozik azért, hogy a legfinomabb falatok kerüljenek az asztalára. Borítókép: II. Erzsébet királynő