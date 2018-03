Ismét apa lett Eddie Redmayne

A Legendás állatok és megfigyelésük című film sztárja már a kicsi nevét is elárulta.

Március 10-én világra jött Eddie Redmayne és felesége, Hannah Bagshawe második gyermeke. A párnak 2016 júniusában egy Iris Marie nevű kislánya született, most pedig egy kisfiúval, Luke Richard Bagshawe-vel gyarapodott a család. A művész a The Times szombati számában jelentette be az örömhírt – írja a Page Six.

Eddie és Hannah tavaly novemberben adott hírt először arról, hogy második gyermekük is úton van. A színész saját bevallása szerint nagyon élvezi az apaságot, imádja minden percét.

Borítókép: Tolga AKMEN / AFP