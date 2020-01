Káromkodás miatt bírságolták meg Federert

A 20-szoros Grand Slam-győztes svájci játékos tőle szokatlan módon a harmadik szettben ragadtatta el magát, a székbíró pedig – az egyik vonalbíró jelentése után – figyelmeztette.

A 38 éves, hatszoros melbourne-i bajnok Federer végül hét mérkőzéslabdát hárítva, ötjátszmás csata után jutott be az elődöntőbe, amelyben pénteken a címvédő szerb Novak Djkokovic lesz az ellenfele.

According to @ITF_Tennis the $3000 fine for Roger Federer is only the second time he has been fined at a grand slam – other time was in 2009 US Open final against Del Potro https://t.co/39qwwCX9Aw

— Simon Cambers (@scambers73) January 29, 2020