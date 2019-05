Keira Knightley második gyermekét várja

Újabb csemete érkezik a családba.

Keira Knightley – a márka arcaként – a Chanel J12 óra kollekciójának a bemutatóján jelent meg férjével, James Rightonnal Párizsban, ahol azonnal a színésznő kerekedő pocakja lett a fő téma – írja a hirado.hu.

A 34 éves színésznő, az Igazából szerelem című kasszasiker és a Karib-tenger kalózai című filmszéria sztárja egy négyéves kislány anyukája, aki az Edie Knightley Righton nevet viseli.

A cikk felidézi, hogy Keira korábban a Feminists Don’t Wear Pink (and other lies) (Feministák nem járnak rózsaszínben, és más hazugságok) című könyvben megjelent esszéjében kritizálta azokat a kismamákat, akik a szülés után alakjukkal, külsejükkel és a külvilág véleményével foglalkoznak. Többek között Katalin hercegné szülés utáni megjelenését is kemény szavakkal illette, aki hét órával gyermeke megszületése után már kisminkelve, magassarkúban mosolygott a sajtónak a kórház előtt. Ez az esemény azért is érintette érzékenyen a színésznőt, mivel egy nappal Sarolta cambridge-i hercegnő születése előtt adott életet ő is kislányának – utal vissza az eseményekre a portál cikke.

Borítókép: Keira Knightley