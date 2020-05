Khloé Kardashian úgy tűnik, új arcot csináltatott

Ha Trónok harca-poénnal akarnánk leírni a történteket, úgy is fogalmazhatnánk, Khloé Kardashian is abszolvált egy Arya Starkot. Szó szerint arcot cserélt – írja a Híradó.

A 35 éves Khloé, aki a család genetikai lottójából a legkevésbé profitált, már nem is hasonlít önmagára. A valóságshow sztár azonban az elmúlt években lankadatlan lendülettel, energiával, kitartással bebizonyította, hogy épp olyan álomnő, mint nővérei, Kim vagy Kourtney.

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on May 22, 2020 at 2:51pm PDT

Rengeteget fogyott, majd kislánya születése után ezt a bravúrt megismételte. Aztán következtek a szépészeti beavatkozások, így orra is keskenyebb lett, ajkai pedig dúsabbnak hatnak. A hétvégén azonban Khloé elérte célját, pont úgy néz ki, mint akit a családi műsorukban újracastingol

God…. (or Khloe Kardashian’s plastic surgeon) I have seen what you have done for others and I am ready to receive…. pic.twitter.com/s2oXvceNYQ

— jenna (@jennafris) May 23, 2020