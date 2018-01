Ki játssza Nightwinget, ez itt a kérdés

Bár a Szólíts a neveden tette híressé (meg az hogy a legutóbbi Woody Allen-filmért kapott gázsiját felajánlotta a #metoo mozgalomnak), igazából nagyon nagy filmekben szeretne tündökölni.

Minden színész más utat jár be – ezért találkoznak néha. Armie Hammer, az év egyik nagy kritikuskedvence, a Szólíts a neveden (Call Me by Your Name, hazai bemutató: február 8.) főszereplője óriási költségvetésű produkciók után vállalta el a 80-as években, Olaszországban, egy nyár alatt játszódó, érzelmes-nosztalgikus történet főszerepét, és rácsodálkozott, hogy így is készülnek filmek.

Partnere, a most díjakkal szintén elhalmozott Timothée Chalamet fordítva van – írja az ICPress.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bár a Szólíts a neveden tette híressé (meg az hogy a legutóbbi Woody Allen-filmért kapott gázsiját felajánlotta a #metoo mozgalomnak), igazából nagyon nagy filmekben szeretne tündökölni. Majdnem ő lett a legújabb pókember. Kétszer is visszahívták meghallgatásra, és ő mindenáron szeretett volna még egy esélyt kapni.

Most pedig azzal van tele a net, hogy esetleg ő lesz Nightwing. A szuperhősről minden DC-rajongó tudja, hogy a kötéltánc és a legkülönfélébb harcművészeti technikák nagy szakértője – és a pletykákat csak tüzeli, hogy Chalamet még legutóbb, a Los Angeles-i Filmkritikusok Szövetségének díjátadóján (ahol a Szólítsd a neveden-ért vette át a legjobb színész díját) is azt mesélte, hogy hányféle edzésre jár, és hogy milyen filmekre vágyik.

„Luca Guadagnino (a Szólíts a neveden rendezője) rengeteg filmet megnézetett velem”

– mondta a színész.

„És a Babette lakomája nagyon szép film. Oké, értem. De nem az én műfajom. Én az Alien-re bukom. Meg a képregényekre.”

Borítókép: Intercom